Никаких расставаний! Астролог рассказал Life.ru, что нельзя делать в новогодние праздники 2025

Новый, 2025 год совпадает сразу с двумя небесными явлениями, которые традиционно считаются важными в астрологии. Это ретроградное движение планеты Марс и положение Венеры в созвездии Рыб. Начало 2025 года станет полным опасностей временем, которого стоит особенно остерегаться нескольким знакам зодиака.

Знак зодиака Лев (23 июля – 23 августа)

Знак зодиака Лев. Ретроградный Марс находится именно в его созвездии. Фото © Life.ru

Ретроградный Марс находится в созвездии Льва: такое его положение часто провоцирует людей на конфликты и ссоры. Поэтому Львам по гороскопу, как и другим импульсивным огненным знакам зодиака, стоит быть осторожнее в проявлении своих эмоций. Не надо сливать негатив на родных и близких, а ещё не стоит принимать поспешных решений.

Знак зодиака Овен (21 марта – 20 апреля)

Знак зодиака Овен. Марс управляет им, так что Овны по гороскопу склонны особенно сильно конфликтовать в ретроград этой планеты. Фото © Life.ru

Для рождённых под знаком Овна Марс является планетой-управителем, а значит, на них его ретроградное движение влияет особенно сильно. Им нужно научиться сдерживать свои эмоции и стараться изо всех сил, чтобы не допустить ссор и конфликтов с самыми близкими.

Знак зодиака Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Знак зодиака Стрелец. Как импульсивный огненный знак тоже почувствует влияние ретроградного Марса. Фото © Life.ru

Стрельцам по гороскопу повезло: на них Марс не влияет с такой силой, как на знаки Льва и Овна. Но даже им нужно во время новогодних праздников быть как можно осторожнее. У представителей знака зодиака Стрелец, как рассказывает астролог Борис Зак, возможны конфликты. «Не исключено, что вы поддадитесь на провокации более агрессивных знаков и надолго испортите отношения», — говорит эксперт.

Знак зодиака Скорпион (23 октября – 22 ноября)

Знак зодиака Скорпион. Для них Марс — вторая планета-управленец. Фото © Life.ru

Скорпион — водный знак зодиака, но это не значит, что его взаимоотношения в безопасности во время ретроградного Марса, который является второй планетой-управителем людей этого знака зодиака, а значит, всё, что происходит с Марсом, особенно сильно влияет на отношения.

Скорпионы склонны долго сдерживать свои эмоции, а потом резко взрываться. Им необходимо на праздниках больше выплёскивать свой негатив экологичными способами. Например, можно побегать на лыжах, покататься на сноуборде или просто сходить в тренажёрный зал. Борис Зак Астролог

Знак зодиака Телец (21 апреля – 20 мая)

Знак зодиака Телец. Венера принесёт им много чувственности на эти новогодние каникулы. Фото © Life.ru

Для знака зодиака стихии Земли, Тельца, большое значение будет иметь положение Венеры, их планеты-управителя, в созвездии Рыб. Это будет чувственное время, которое запомнится положительными эмоциями, подаренными вторыми половинками. Сами представители знака зодиака Телец будут способны на небывалую глубину чувств.

Знак зодиака Весы (23 сентября – 22 октября)

Знак зодиака Весы. Главное в праздничный период — не обидеть их. Фото © Life.ru

Люди знака зодиака Весы тоже сильно зависят от Венеры, которая является их второй планетой-управительницей. В эти новогодние праздники они будут склонны романтизировать свои отношения и проявят сильную чувствительность: главное, не обидеть их в праздничный период. Кроме того, в начале 2025 года не стоит принимать поспешных решений ни о браке, ни о расставании. Это справедливо для всех знаков, зависящих от Венеры.

Знак зодиака Рыбы (20 февраля – 20 марта )

Знак зодиака Рыбы. Венера находится именно в их созвездии. Фото © Life.ru

Венера на новогодние праздники будет находиться именно в знаке зодиака Рыбы, поэтому её влияние будет сильно проявляться в сфере отношений и для представителей этого созвездия. Рыбы по гороскопу в новогодние праздники 2025 будут готовы с удвоенной силой дарить партнёрам чувственную любовь. Поэтому каникулы лучше провести с полным погружением в отношения, как будто бы завтрашнего дня не существует.

Также астролог Борис Зак рассказал, чего не стоит делать всем представителям зодиакального круга в первые дни нового года: «Всем знакам воздержаться от ссор и предложений руки и сердца. Сосредоточьтесь на наслаждении отношениями, отбросив все мысли о будущем. Проживите праздники здесь и сейчас».

Совет Львам, Овнам, Стрельцам и Скорпионам — держите свои эмоции под контролем и найдите экологичный способ выплёскивать негатив. Тем, кто живёт со Львами, Овнами, Стрельцами и Скорпионами, — не провоцируйте их почём зря. Борис Зак Астролог

Также эксперт рассказал, что для носителей знака зодиака Тельцы, Весы и Рыбы прекрасно подходит Новый год, чтобы получить полную гамму положительных эмоций от отношений. «Совет тем, кто живёт с Тельцами, Весами и Рыбами, — готовьтесь наслаждаться тем, что они будут дарить вам в отношениях. Но помните, что их сейчас очень легко ранить, так что помните всегда об их чувствах», — подчёркивает астролог.