Не забудьте ленту: Экстрасенс объяснила Life.ru, как избежать похмелья с помощью заговора

Новый год — традиционное время застолий и обильного потребления алкоголя. Однако, насколько бы весело не прошёл праздник, на следующее утро многие россияне сталкиваются с похмельным синдромом, который способен омрачить даже самый приятный день. Экстрасенс Ольга Баст в беседе с Life.ru раскрыла необычные способы, которые помогут избежать похмелья или справиться с ним после новогодних праздников.

«Алкогольные напитки любые — это жидкость. Человек на 80% состоит из воды. Вода — это одна из самых мощных четырёх стихий. Вода очень тонко реагирует на наши вибрации, на нашу эмоциональную составляющую. Очень зависит с каким настроем человек принимает алкогольные напитки. Если это позитивный настрой — одно, если негативный — будут последствия», — отметила экстрасенс.

Баст предложила перед употреблением алкоголя или воды произнести заговор. Для этого нужно взять бокал, поставить его на ладонь ведущей руки (для правшей — правая, для левшей — левая) и сказать: «Чтобы я был здоров, чтобы я был успешен, чтобы у меня был достаток, чтобы я себя прекрасно чувствовал». После этого жидкость следует выпить, чтобы запустить позитивный процесс.

Чтобы избежать похмелья, экстрасенс рекомендует налить немного воды и трижды прочитать заговор: «Чтобы всё пилося, да водой пролилося. Сквозь меня прошло (имя), да глубоко ушло. Мне (имя) не повредило, да и ума не лишило. Как сказано, так и будет истинно». Выпить заговорённую воду нужно в три глотка. Для православных людей возможно дополнительно перекрестить жидкость перед употреблением.

Если похмелье уже наступило, эксперт предлагает использовать ленту.

«Нужно взять ленту, обвязать ей голову по размеру и сказать такие слова: «Лента тонка, да защита крепка. От недуга злого, да от недуга хмельного». Прочесть интуитивно 3-6-9 раз. Как только станет легче, ленту снять и убрать до следующего раза. Ей можно пользоваться многократно, заговор заучить», — резюмировала Баст.