Врач назвала две главные ошибки россиян перед застольем 31 декабря

Россиянам указали на две главные ошибки во время праздников, которые приводят к перееданию и плохому самочувствию. В частности, 31 декабря многие ничего не едят днём, чтобы проголодаться и больше съесть ночью. Однако завтракать, обедать и полдничать надо обязательно, заявила врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина.

«Когда человек голодный, сытость он почувствует намного позже того, как переест. Большое количество съеденной пищи чревато набором веса и проблемами с ЖКТ», — объяснила она в беседе с «Москвой 24».

Чтобы не переесть за праздничным столом, днём надо съесть примерно 600–800 граммов пищи. Лучше не ставить еду в больших блюдах, а подавать каждому в маленьких тарелках по 80 граммов.

Ещё одной распространённой ошибкой диетолог назвала то, что люди не пьют воду во время застолья. Она помогает уменьшить чувство голода и интоксикацию от алкоголя и жирной еды. По словам Мухиной, 50 граммов спиртного надо запить 100 миллилитрами воды.