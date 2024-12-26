Врач назвала две главные ошибки россиян перед застольем 31 декабря
Диетолог Мухина: Голодовка перед застольем приводит к перееданию
Россиянам указали на две главные ошибки во время праздников, которые приводят к перееданию и плохому самочувствию. В частности, 31 декабря многие ничего не едят днём, чтобы проголодаться и больше съесть ночью. Однако завтракать, обедать и полдничать надо обязательно, заявила врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина.
«Когда человек голодный, сытость он почувствует намного позже того, как переест. Большое количество съеденной пищи чревато набором веса и проблемами с ЖКТ», — объяснила она в беседе с «Москвой 24».
Чтобы не переесть за праздничным столом, днём надо съесть примерно 600–800 граммов пищи. Лучше не ставить еду в больших блюдах, а подавать каждому в маленьких тарелках по 80 граммов.
Ещё одной распространённой ошибкой диетолог назвала то, что люди не пьют воду во время застолья. Она помогает уменьшить чувство голода и интоксикацию от алкоголя и жирной еды. По словам Мухиной, 50 граммов спиртного надо запить 100 миллилитрами воды.
Ранее россиянам объяснили, как сохранить здоровье печени в период новогодних застолий. Прежде всего следует избегать излишка алкоголя. За праздничным ужином лучше отдавать предпочтение блюдам с клетчаткой, нежирной рыбе, морепродуктам и овощным гарнирам. Жареное мясо стоит заменить на запечённое и тушёное. Майонез в салатах можно заменить на нежирную сметану или греческий йогурт.