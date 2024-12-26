Кишечная палочка – только предвестник: Врачи раскрыли последствия застолья с готовым оливье
Онищенко: Кишечная палочка в салате оливье — это общий индикатор загрязнения
В ряде готовых салатов оливье из магазинов нашли кишечную палочку. Чем грозит застолье с заражённым символом Нового года, Life.ru рассказали эпидемиолог и заместитель президента Российской академии образования, академик РАН Геннадий Онищенко и терапевт Надежда Чернышова.
Кишечная палочка сама по себе обычно является маркером того, что есть бактериальное загрязнение. То есть, если она попадается, то вполне вероятно, там есть ещё какие-то другие микробы. В чём опасность салатов, как и других блюд, которые приготовлены без тепловой обработки? Ножи и доски разделочные недостаточно стерильные, из них микробы попадают в атмосферу. Там они какое-то время размножаются, особенно если не соблюдать температурный режим. При комнатной температуре хранения этот готовый продукт может размножить микробы и вызвать отравление разной степени тяжести.
Последствия такого отравления могут быть очень тяжёлыми, требующими госпитализации. Не исключены и летальные исходы, особенно у детей и пожилых людей, так как человек быстро теряет жидкость, а интоксикация в сочетании с хроническими заболеваниями могут привести к тому, что организм не справится, предупредила Чернышова.
Кишечная палочка — это общий индикатор загрязнения. Мы даже в той воде, которую пьём, допускаем наличие кишечной палочки, но при определённых нормативах. Кстати, подавляющее большинство кишечных палочек нам полезны, они помогают в жизни. При этом она является индикатором. Если они нашли сальмонеллу, стрептококк, стафилококк и так далее — другой разговор.
Онищенко рекомендует готовить оливье дома, так как это «очень уязвимый продукт»: малейшее нарушение хранения, приготовления, температурного режима может сказаться на качестве этого салата.
«Всех с наступающим Новым годом. Давайте будем соблюдать традиции, готовить салат оливье в домашних условиях и в том объёме, который нам нужен. Потому что когда он остается после новогоднего застолья ещё на неделю, можно и домашним салатом получить неприятности», — заключил он.
Напомним, ранее SHOT ПРОВЕРКА узнала, что в готовых салат оливье, которые продаются в гипермаркетах «Магнит», «Лента», «Ашан», «Глобус» и «О'кей», нашли кишечную палочку. В связи с этим депутат Госдумы от партии «Новые люди» Владимир Плякин обратился в Роспотребнадзор с просьбой изучить магазины на соблюдение санитарных норм и правил безопасности пищевой продукции.