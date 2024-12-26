Кишечная палочка – только предвестник: Врачи раскрыли последствия застолья с готовым оливье

Кишечная палочка сама по себе обычно является маркером того, что есть бактериальное загрязнение. То есть, если она попадается, то вполне вероятно, там есть ещё какие-то другие микробы. В чём опасность салатов, как и других блюд, которые приготовлены без тепловой обработки? Ножи и доски разделочные недостаточно стерильные, из них микробы попадают в атмосферу. Там они какое-то время размножаются, особенно если не соблюдать температурный режим. При комнатной температуре хранения этот готовый продукт может размножить микробы и вызвать отравление разной степени тяжести.