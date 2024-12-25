«Ну, ты лох, конечно»: Карпин обозвал Тюкавина во время приготовления оливье
Карпин назвал Тюкавина лохом во время приготовления оливье
Главный тренер сборной России по футболу и ФК «Ростов» Валерий Карпин отчитал нападающего национальной команды «Динамо»Константина Тюкавина. В этот раз футболист выслушал недовольства наставника вовсе не по причине плохой игры на поле, а из-за приготовления одного из главных новогодних салатов — оливье.
Константин Тюкавин и Валерий Карпин готовят оливье. Видео © VK / Сборная России по футболу
В этом году сборная России решила по полной поздравить болельщиков с Новым годом и опубликовать ещё один предпраздничный ролик. На видео 55-летний тренер и 22-летний нападающий готовят одно из главных блюд праздника — салат оливье. Правда, у Тюкавина не всё получается.
В ходе готовки 55-летний Карпин высмеял кулинарные навыки спортсмена, потому что тот сначала порезал яйца, а не мясо.
«Ну, ты лох, конечно! Сначала надо было мясо резать, а потом… Запачкал доску всю! Такие вещи тоже надо что ли подсказывать? Я же тебе не говорю, как мяч обрабатывать», — возмутился тренер.
Ранее сборная России записала новогоднее поздравление. Роль Деда Мороза исполнил тренер национальной команды Валерий Карпин. В ролике также приняли участие футболисты Данил Глебов из «Ростова», Андрей Мостовой из «Зенита», Станислав Агкацев из «Краснодара», Валентин Пальцев из махачкалинского «Динамо», Иван Обляков из ЦСКА и Сергей Пиняев из «Локомотива».