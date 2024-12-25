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25 декабря, 16:37

«Ну, ты лох, конечно»: Карпин обозвал Тюкавина во время приготовления оливье

Карпин назвал Тюкавина лохом во время приготовления оливье

Главный тренер сборной России по футболу и ФК «Ростов» Валерий Карпин отчитал нападающего национальной команды «Динамо»Константина Тюкавина. В этот раз футболист выслушал недовольства наставника вовсе не по причине плохой игры на поле, а из-за приготовления одного из главных новогодних салатов — оливье.

Константин Тюкавин и Валерий Карпин готовят оливье. Видео © VK / Сборная России по футболу

В этом году сборная России решила по полной поздравить болельщиков с Новым годом и опубликовать ещё один предпраздничный ролик. На видео 55-летний тренер и 22-летний нападающий готовят одно из главных блюд праздника — салат оливье. Правда, у Тюкавина не всё получается.

В ходе готовки 55-летний Карпин высмеял кулинарные навыки спортсмена, потому что тот сначала порезал яйца, а не мясо.

«Ну, ты лох, конечно! Сначала надо было мясо резать, а потом… Запачкал доску всю! Такие вещи тоже надо что ли подсказывать? Я же тебе не говорю, как мяч обрабатывать», — возмутился тренер.

Космонавты на МКС приготовят на Новый год салат оливье
Космонавты на МКС приготовят на Новый год салат оливье

Ранее сборная России записала новогоднее поздравление. Роль Деда Мороза исполнил тренер национальной команды Валерий Карпин. В ролике также приняли участие футболисты Данил Глебов из «Ростова», Андрей Мостовой из «Зенита», Станислав Агкацев из «Краснодара», Валентин Пальцев из махачкалинского «Динамо», Иван Обляков из ЦСКА и Сергей Пиняев из «Локомотива».

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Сборная России по футболу

Наталья Афонина
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