«Ну, ты лох, конечно»: Карпин обозвал Тюкавина во время приготовления оливье

Главный тренер сборной России по футболу и ФК «Ростов» Валерий Карпин отчитал нападающего национальной команды «Динамо»Константина Тюкавина. В этот раз футболист выслушал недовольства наставника вовсе не по причине плохой игры на поле, а из-за приготовления одного из главных новогодних салатов — оливье.

Константин Тюкавин и Валерий Карпин готовят оливье. Видео © VK / Сборная России по футболу

В этом году сборная России решила по полной поздравить болельщиков с Новым годом и опубликовать ещё один предпраздничный ролик. На видео 55-летний тренер и 22-летний нападающий готовят одно из главных блюд праздника — салат оливье. Правда, у Тюкавина не всё получается.

В ходе готовки 55-летний Карпин высмеял кулинарные навыки спортсмена, потому что тот сначала порезал яйца, а не мясо.

«Ну, ты лох, конечно! Сначала надо было мясо резать, а потом… Запачкал доску всю! Такие вещи тоже надо что ли подсказывать? Я же тебе не говорю, как мяч обрабатывать», — возмутился тренер.