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24 декабря, 11:38

Карпин в роли Деда Мороза: Российские футболисты записали новогоднее поздравление

Сборная России по футболу сняла новогоднее видео с Карпиным в образе Деда Мороза

Сборная России по футболу записала тёплое новогоднее видео для фанатов. Роль главного волшебника среди спортсменов исполнил тренер национальной команды и футбольного клуба «Ростов» Валерий Карпин.

«Мы всё время в пути, но раз в году наступает особенный момент, который всех объединяет», — подписали видео в пресс-службе сборной.

Сборная России по футболу сняла новогоднее поздравление. Видео © Telegram / Сборная России по футболу

В съёмках ролика приняли участие сыгравшие в уходящем году за национальную команду Данил Глебов из «Ростова», Андрей Мостовой из «Зенита», Станислав Агкацев из «Краснодара», Валентин Пальцев из махачкалинского «Динамо», Иван Обляков из ЦСКА и Сергей Пиняев из «Локомотива».

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На кадрах футболисты во главе с тренером собрались вокруг большой украшенной ёлки. Ранее Life.ru показывал 19 самых красивых новогодних деревьев, которые нарядили отечественные знаменитости.

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Telegram / Сборная России по футболу

Ольга Сливченко
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