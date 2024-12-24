Карпин в роли Деда Мороза: Российские футболисты записали новогоднее поздравление

Сборная России по футболу записала тёплое новогоднее видео для фанатов. Роль главного волшебника среди спортсменов исполнил тренер национальной команды и футбольного клуба «Ростов» Валерий Карпин.

«Мы всё время в пути, но раз в году наступает особенный момент, который всех объединяет», — подписали видео в пресс-службе сборной.

Сборная России по футболу сняла новогоднее поздравление. Видео © Telegram / Сборная России по футболу

В съёмках ролика приняли участие сыгравшие в уходящем году за национальную команду Данил Глебов из «Ростова», Андрей Мостовой из «Зенита», Станислав Агкацев из «Краснодара», Валентин Пальцев из махачкалинского «Динамо», Иван Обляков из ЦСКА и Сергей Пиняев из «Локомотива».