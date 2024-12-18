FIFA определила лучшего футболиста 2024 года

В столице Катара Дохе состоялась церемония вручения наград The FIFA Best, где были определены самые результативные игроки и тренеры минувшего года. Лучшим футболистом 2024-го стал бразильский нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор.

В списке претендентов на этот титул были и другие звёзды мирового футбола: Джуд Беллингем, Родри, Лионель Месси, Килиан Мбаппе и завершивший карьеру Тони Кроос. Однако именно Винисиус возглавил список благодаря выдающемуся прошлому сезону, в котором он выиграл Лигу чемпионов, чемпионат Испании и Суперкубок страны, а также был признан лучшим игроком ЛЧ.

Приз лучшему голкиперу второй раз за три года достался аргентинцу Эмилиано Мартинесу из «Астон Виллы». Среди номинантов был и украинский вратарь «Реала» Андрей Лунин. Лучшим тренером года стал итальянский наставник «Реала» Карло Анчелотти, который продолжает демонстрировать выдающиеся результаты на клубном уровне.

В символическую сборную года The FIFA Best вошли сразу пять игроков из «Реала»: Даниэль Карвахаль, Тони Кроос, Винисиус Жуниор, Джуд Беллингем и Антонио Рюдигер. Компанию им составили Рубен Диаш, Эрлинг Холанд и Родри из «Манчестер Сити», а также Эмилиано Мартинес из «Астон Виллы», Вильям Салиба из «Арсенала» и Ламин Ямаль — форвард «Барселоны».