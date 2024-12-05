Нападающему «Динамо» Тюкавину вручили премию «Джентльмен года — 2024»
Константин Тюкавин. Обложка © Сайт ФК «Динамо» Москва
Нападающему московского «Динамо» Константину Тюкавину вручили премию «Джентльмен года 2024», учреждённую изданием «Комсомольская правда». Это ежегодное признание лучших представителей российского футбола присуждается уже три десятилетия. В этом году церемония вручения состоялась 4 декабря, сообщает kp.ru.
Приз, названный в честь легендарного Фёдора Черенкова, вручил глава Министерства спорта России Михаил Дегтярёв.
Получив награду, Тюкавин заявил, что считает её для себя большой честью. Он выразил благодарность болельщикам за поддержку в голосовании. По словам футболиста, он приложит все усилия, чтобы оправдать доверие и соответствовать званию как на поле, так и за его пределами.
Напомним, главным призом премии является сшитый на заказ в элитном ателье «Императорский портной» смокинг. За всю историю примерить его удалось немногим звёздам российского футбола: Андрею Тихонову, Сергею Семаку, Дмитрию Аленичеву, Роману Зобнину, Игорю Семшову, Дмитрию Булыкину, Игорю Акинфееву и др. Теперь его обладателем стал и Тюкавин.