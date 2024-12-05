Нападающему «Динамо» Тюкавину вручили премию «Джентльмен года — 2024»

Нападающему московского «Динамо» Константину Тюкавину вручили премию «Джентльмен года 2024», учреждённую изданием «Комсомольская правда». Это ежегодное признание лучших представителей российского футбола присуждается уже три десятилетия. В этом году церемония вручения состоялась 4 декабря, сообщает kp.ru.

Получив награду, Тюкавин заявил, что считает её для себя большой честью. Он выразил благодарность болельщикам за поддержку в голосовании. По словам футболиста, он приложит все усилия, чтобы оправдать доверие и соответствовать званию как на поле, так и за его пределами.