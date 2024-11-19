Нападающий «Динамо» Тюкавин стал «Джентльменом года»-2024

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин одержал победу в ежегодной премии «Комсомольской правды» и стал «Джентльменом года»-2024. Премия носит имя Федора Черенкова и присуждается российским игрокам за показанные результаты на футбольном поле, а так же достойное поведение вне его, сообщает kp.ru.

«Очень рад выиграть эту престижную премию. Большое спасибо болельщикам, что голосовали, и членам жюри, что сделали свой выбор в мою пользу. Постараюсь оправдать доверие и впредь быть джентльменом как на поле, так и за его пределами», — поделился Тюкавин.

Главным призом премии является сшитый на заказ в элитном ателье «Императорский портной» смокинг. За всю историю примерить его удалось немногим звёздам российского футбола: Андрею Тихонову, Сергею Семаку, Дмитрию Аленичеву, Роману Зобнину, Игорю Семшову, Дмитрию Булыкину, Игорю Акинфееву и др.

«Костюмы мне, конечно, идут не так как Джентльмену 2022 года Дане Фомину, но придётся примерить. Получается, уже хорошая динамовская традиция!», — отметил футболист.