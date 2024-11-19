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19 ноября, 00:04

Сборная Сан-Марино одержала третью победу в истории, впервые выиграв в гостях

Сборная Сан‑Марино одержала третью победу в истории, одолев в гостях Лихтенштейн

Игроки сборной Сан-Марино после исторической победы. Обложка © Х / Pubity Sport

Игроки сборной Сан-Марино после исторической победы. Обложка © Х / Pubity Sport

Сборная Сан-Марино победила команду Лихтенштейна в матче шестого тура группового этапа Лиги наций. Встреча прошла на стадионе «Райнпарк» в Вадуце и завершилась со счётом 3:1.

Сборная Сан-Марино смогла забрать три очка благодаря голам Лоренцо Лаццари, Никола Нанни и Алессандро Голинуччи. Единственный мяч у хозяев поля забил Арон Зеле.

Эта победа стала знаковой для Сан-Марино. Команда впервые обыграла соперника в выездном матче, впервые забила три мяча и поднялась из лиги D в лигу С, заняв первое место в своей группе. Стоит отметить, что до этого Сан-Марино не выигрывала с 2004 года, а в текущем турнире у них уже две победы.

Лихтенштейн, напротив, столкнулся с трудностями в этом розыгрыше Лиги наций, дважды сыграв вничью с Гибралтаром и дважды уступив Сан-Марино.

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Ранее стало известно, что сборная России по футболу пропустит чемпионат мира 2026 года. По данным СМИ, УЕФА и ФИФА не меняют своего мнения с момента отстранения РФС и не допустят команду к жеребьёвке на турнир.

Артём Гапоненко
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