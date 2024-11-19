Сборная Сан-Марино одержала третью победу в истории, впервые выиграв в гостях

Сборная Сан-Марино победила команду Лихтенштейна в матче шестого тура группового этапа Лиги наций. Встреча прошла на стадионе «Райнпарк» в Вадуце и завершилась со счётом 3:1.

Сборная Сан-Марино смогла забрать три очка благодаря голам Лоренцо Лаццари, Никола Нанни и Алессандро Голинуччи. Единственный мяч у хозяев поля забил Арон Зеле.

Эта победа стала знаковой для Сан-Марино. Команда впервые обыграла соперника в выездном матче, впервые забила три мяча и поднялась из лиги D в лигу С, заняв первое место в своей группе. Стоит отметить, что до этого Сан-Марино не выигрывала с 2004 года, а в текущем турнире у них уже две победы.

Лихтенштейн, напротив, столкнулся с трудностями в этом розыгрыше Лиги наций, дважды сыграв вничью с Гибралтаром и дважды уступив Сан-Марино.