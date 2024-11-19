Определились все четвертьфиналисты Лиги наций
В Лиге Наций определены все участники плей-офф. Последними в четвертьфинал пробились сборные Дании и Хорватии.
Хорваты сыграли вничью с командой Португалии (1:1), а датчане поделили очки с сербами (0:0).
Таким образом в число сеянных команд при жеребьёвке попали сборные, занявшие первые места в группах. Это команды Португалии, Франции, Германии и Испании. В числе несеяных оказались сборные Хорватии, Италии, Дании и Нидерландов.
Жеребьёвка четвертьфиналов пройдёт 22 ноября. Игры состоятся в период с 20 по 25 марта 2025 года. Финал турнира состоится 8 июня.
Отстранённая от международных турниров сборная России проводит товарищеские матчи. Недавно команда Валерия Карпина установила рекорд, забив 11 безответных мячей команде Брунея. 19 ноября в Волгограде россияне примут сборную Сирии.
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