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18 ноября, 22:06

Определились все четвертьфиналисты Лиги наций

В Лиге Наций определены все участники плей-офф. Последними в четвертьфинал пробились сборные Дании и Хорватии.

Хорваты сыграли вничью с командой Португалии (1:1), а датчане поделили очки с сербами (0:0).

Таким образом в число сеянных команд при жеребьёвке попали сборные, занявшие первые места в группах. Это команды Португалии, Франции, Германии и Испании. В числе несеяных оказались сборные Хорватии, Италии, Дании и Нидерландов.

0 забитых и 15 пропущенных. Казахстан под руководством Черчесова завершил выступление в Лиге Наций
0 забитых и 15 пропущенных. Казахстан под руководством Черчесова завершил выступление в Лиге Наций

Жеребьёвка четвертьфиналов пройдёт 22 ноября. Игры состоятся в период с 20 по 25 марта 2025 года. Финал турнира состоится 8 июня.

Отстранённая от международных турниров сборная России проводит товарищеские матчи. Недавно команда Валерия Карпина установила рекорд, забив 11 безответных мячей команде Брунея. 19 ноября в Волгограде россияне примут сборную Сирии.

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X / UEFA EURO 2024

Артур Лапсаков
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