Определились все четвертьфиналисты Лиги наций

В Лиге Наций определены все участники плей-офф. Последними в четвертьфинал пробились сборные Дании и Хорватии.

Хорваты сыграли вничью с командой Португалии (1:1), а датчане поделили очки с сербами (0:0).

Таким образом в число сеянных команд при жеребьёвке попали сборные, занявшие первые места в группах. Это команды Португалии, Франции, Германии и Испании. В числе несеяных оказались сборные Хорватии, Италии, Дании и Нидерландов.