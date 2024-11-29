Определились все участники полуфинала Пути РПЛ Кубка России по футболу

Московское «Динамо» победило в дерби «Локомотив» в ответном матче 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России по футболу. Встреча, состоявшаяся на поле железнодорожников, завершилась победой бело-голубых со счётом 1:0.

Единственный гол на 89-й минуте забил нападающий Константин Тюкавин. Первую игру выиграли красно-зелёные 2:1, поэтому команды выявили сильнейшую в серии послематчевых пенальти, в которой динамовцы оказались сильнее 4:3. Ворота бело-голубых защищал Андрей Лунёв, «Локомотива» — Антон Митрюшкин.

Несмотря на победу, «Динамо» осталось недовольно судейством. Клуб намерен обратиться в экспертно-судейскую комиссию при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) из-за удара локтем в лицо, который Тюкавин получил от французского защитника «Локомотива» Жерзино Ньямси.

«Нам со стороны показалось, что это абсолютно чётко вторая желтая карточка, поэтому мы будем подавать в ЭСК по поводу этого момента», — заявил в разговоре с журналистами председатель совета директоров клуба Дмитрий Гафин.

Первую жёлтую карточку Ньямси получил на 63-й минуте, судья Павел Кукуян решил не показывать ему вторую.

Таким образом в полуфинале Пути РПЛ сыграют «Зенит», ЦСКА, «Ростов» и столичное «Динамо». В Пути регионов продолжат выступление «Краснодар», махачкалинское «Динамо», «Акрон», выступающий в Первой лиге «Урал», «Спартак», «Локомотив», «Рубин» и «Ахмат».