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23 ноября, 16:38

В РПЛ сменился лидер

«Краснодар» не удержал победу над «Химками» и пропустил «Зенит» на первое место

Вильмар Барриос радуется победе «Зенита» над «Оренбургом». Обложка © ТАСС / ФК «Зенит» Анна Мейер

Вильмар Барриос радуется победе «Зенита» над «Оренбургом». Обложка © ТАСС / ФК «Зенит» Анна Мейер

В футбольной Российской премьер-лиге (РПЛ) сменился лидер. В рамках 16-го тура «Краснодар» на выезде не смог удержать победу над «Химками» и пропустил вперёд «Зенит».

Подопечные Мурада Мусаева дважды вели в счёте после голов ангольского нападающего Жуана Баши на 46-й минуте и хавбека Юрия Газинского на 86-й. Между этим мяч в ворота гостей отправил форвард Александр Руденко. На четвёртой минуте добавленного времени в ворота кубанцев был назначен пенальти, который реализовал аргентинский полузащитник Лукас Вера.

Ранее в Оренбурге состоялась игра между местной командой, идущей на последнем месте, и чемпионом последних шести лет «Зенитом», которую петербуржцы выиграли 1:0. Единственный гол забил Александр Ерохин на шестой компенсированной минуте. Большую часть времени гости провели в большинстве, так как ещё в первом тайме за две жёлтые карточки был удалён хавбек хозяев Александр Коваленко.

В ещё одном матче игрового дня «Ростов» на выезде взял верх над ЦСКА 2:1. В составе победителей голами отличился нападающий Егор Голенков (77-я и 89-я минуты). При этом счёт ещё на четвёртой минуте открыл бразильский защитник хозяев Келвен.

«Зенит» занимает первое место с 39 очками, по-прежнему не знающий горечи поражений «Краснодар» — второй с 38. В следующем туре 1 декабря южане примут московский «Спартак», а клуб из Северной столицы в этот же день дома сыграет с «Крыльями Советов».

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Ранее стало известно, что с июля следующего года Российский футбольный союз (РФС) начнёт увеличивать размеры вознаграждений арбитрам за работу на матчах РПЛ. В следующем чемпионате общая сумма для судейской бригады вырастет до 668 750 рублей.

Николай Рюмин
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