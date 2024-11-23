В РПЛ сменился лидер

В футбольной Российской премьер-лиге (РПЛ) сменился лидер. В рамках 16-го тура «Краснодар» на выезде не смог удержать победу над «Химками» и пропустил вперёд «Зенит».

Подопечные Мурада Мусаева дважды вели в счёте после голов ангольского нападающего Жуана Баши на 46-й минуте и хавбека Юрия Газинского на 86-й. Между этим мяч в ворота гостей отправил форвард Александр Руденко. На четвёртой минуте добавленного времени в ворота кубанцев был назначен пенальти, который реализовал аргентинский полузащитник Лукас Вера.

Ранее в Оренбурге состоялась игра между местной командой, идущей на последнем месте, и чемпионом последних шести лет «Зенитом», которую петербуржцы выиграли 1:0. Единственный гол забил Александр Ерохин на шестой компенсированной минуте. Большую часть времени гости провели в большинстве, так как ещё в первом тайме за две жёлтые карточки был удалён хавбек хозяев Александр Коваленко.

В ещё одном матче игрового дня «Ростов» на выезде взял верх над ЦСКА 2:1. В составе победителей голами отличился нападающий Егор Голенков (77-я и 89-я минуты). При этом счёт ещё на четвёртой минуте открыл бразильский защитник хозяев Келвен.

«Зенит» занимает первое место с 39 очками, по-прежнему не знающий горечи поражений «Краснодар» — второй с 38. В следующем туре 1 декабря южане примут московский «Спартак», а клуб из Северной столицы в этот же день дома сыграет с «Крыльями Советов».