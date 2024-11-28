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27 ноября, 22:59

Главный тренер «Спартака» взбесился из-за решения судьи и разбил стекло на скамейке запасных

Станкович разбил стекло на скамейке запасных «Спартака» в матче с «Ростовом»

Главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович. Обложка © Telegram / ФК «Спартак-Москва»

Главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович. Обложка © Telegram / ФК «Спартак-Москва»

Главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович разбил защитное стекло на скамейке запасных во время матча с «Ростовом». Ответная игра 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России по футбол проходила в Ростове-на-Дону и закончилась победой хозяев 2:1.

Тренер красно-белых агрессивно отреагировал на одно из решений главного арбитра матча Сергея Карасёва. Сам момент удара в трансляцию не попал, однако комментатор «Матч ТВ» Роман Трушечкин сообщил, что пластиковое заграждение пробил именно серб. После матча тренер успокоился и извинился.

«Прошу прощения за скамейку запасных, которую я разбил. Если что, частично я готов оплатить это всё», — сказал Станкович журналистам.

Напомним, что в первом матче «Ростов» победил на выезде со счётом 1:0. В ответном ещё в первом тайме хозяева забили в ворота красно-белых два мяча усилиями нападающего Егора Голенкова (19-я минута) и защитника Виктора Мелёхина (31-я). Люксембургский полузащитник «Спартака» Кристофер Мартинс смог отквитать один гол на 55-й минуте.

В другом матче Пути РПЛ «Зенит» на выезде победил «Ахмат» и прошёл в следующую стадию. В Пути регионов обе игры завершились с одинаковым счётом 1:1, поэтому команды выявили сильнейших с помощью послематчевых пенальти. «Урал» дома переиграл «Химки», а махачкалинское «Динамо» в гостях оказалось сильнее «Сочи».

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Не менее эмоционально отреагировал на ничью в матче с «Фейеноордом» и главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола. Хозяева вели 3:0, но упустили преимущество, а на пресс-конференции после игры Гвардиола появился с кровью и красными следами на лице. По словам тренера, он сам поцарапал себя ногтём в порыве эмоций.

Оксана Попова
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