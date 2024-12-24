Назван срок годности оливье, селёдки под шубой, холодца и икры после Нового года

Доедать еду с новогоднего стола, является давней традицией россиян. Однако порой такая привычка приводит к неприятным последствиям в виде отравлений, тошноты и жидкого стула. Сколько на самом деле могут храниться закуски, салаты и горячее, и когда их можно выбрасывать без угрызения совести, рассказал специалист по общественному питанию, доцент Дмитрий Быстров.

Например, оливье, в состав которого входят майонез и яйца, может храниться всего два дня. Поэтому хозяйкам лучше не готовить этот салат вёдрами, а ограничиться небольшой порцией на несколько человек. Сельдь под шубой сохраняет свежесть от трёх до пяти дней, такой же срок хранения и у холодца.

«Однако все эти блюда будут сохранять свои качества только при условии, что они хранятся в холодильнике», — подчеркнул эксперт в беседе с URA.ru.

Красную икру можно купить заранее, так как она хранится в холодильнике около двух недель. Но если банка вскрыта, то съесть деликатес надо за три-пять дней. Винегрет необходимо держать в закрытом контейнере, чтобы он не скис, до двух дней. Также побыстрее надо съесть мясо — на третий день готовый продукт уже не пригоден для пищи.