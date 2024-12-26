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Регион
26 декабря, 10:13

Предновогодняя проверка оливье из магазинов вызвала шок: кишечная палочка везде

SHOT ПРОВЕРКА: Кишечную палочку нашли в салате оливье из пяти гипермаркетов

Кишечную палочку нашли в готовых салат оливье, которые продаются в гипермаркетах «Магнит», «Лента», «Ашан», «Глобус» и «О'кей». В Госдуме уже затребовали проверку магазинов. Об этом сообщает SHOT ПРОВЕРКА.

Обращение депутата Госдумы от партии «Новые люди» Владимира Плякина в Роспотребнадзор. Обложка © Life.ru

Обращение депутата Госдумы от партии «Новые люди» Владимира Плякина в Роспотребнадзор. Обложка © Life.ru

Адреса гипермаркетов, где брали пробы оливье:

  1. «Ашан», МО, д. Марфино, вл. 110
  2. «Глобус», г. Москва, Новоухтомское шоссе, 2А
  3. «О'кей», г. Москва, ул. Святоозёрская, 1А
  4. «Лента», МО, г. Реутов, Юбилейный проспект, 2А
  5. «Магнит Семейный», МО, г. Краснознаменск, Берёзовая аллея, 5

Салаты были отправлены в лабораторию из пяти различных магазинов. После проверок выяснилось, что заразная палочка кишит во всех готовых блюдах. В связи с этим депутат Госдумы от партии «Новые люди» Владимир Плякин обратился в Роспотребнадзор с просьбой изучить магазины на соблюдение санитарных норм и правил безопасности пищевой продукции.

Также он порекомендовал гражданам России не закупаться готовой едой в магазинах, а готовить любимые блюда на Новый год своими руками.

Посмотреть новогодний спецвыпуск SHOT ПРОВЕРКИ, где опубликованы результаты лабораторных исследований оливье из пяти магазинов и итоги ёлочного эксперимента, можно по ссылкам в Telegram, в VK и на YouTube.

В преддверии Нового года россиянам назвали рецепт полезного оливье
В преддверии Нового года россиянам назвали рецепт полезного оливье

Ранее россиянам назвали срок годности оливье, селёдки под шубой, холодца и икры после Нового года. Доедать еду с праздничного стола — давняя традиция россиян. Однако порой такая привычка приводит к неприятным последствиям в виде отравлений, тошноты и жидкого стула.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / DronG

Наталья Афонина
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