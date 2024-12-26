Предновогодняя проверка оливье из магазинов вызвала шок: кишечная палочка везде

Кишечную палочку нашли в готовых салат оливье, которые продаются в гипермаркетах «Магнит», «Лента», «Ашан», «Глобус» и «О'кей». В Госдуме уже затребовали проверку магазинов. Об этом сообщает SHOT ПРОВЕРКА.

Обращение депутата Госдумы от партии «Новые люди» Владимира Плякина в Роспотребнадзор. Обложка © Life.ru

Адреса гипермаркетов, где брали пробы оливье: «Ашан», МО, д. Марфино, вл. 110 «Глобус», г. Москва, Новоухтомское шоссе, 2А «О'кей», г. Москва, ул. Святоозёрская, 1А «Лента», МО, г. Реутов, Юбилейный проспект, 2А «Магнит Семейный», МО, г. Краснознаменск, Берёзовая аллея, 5

Салаты были отправлены в лабораторию из пяти различных магазинов. После проверок выяснилось, что заразная палочка кишит во всех готовых блюдах. В связи с этим депутат Госдумы от партии «Новые люди» Владимир Плякин обратился в Роспотребнадзор с просьбой изучить магазины на соблюдение санитарных норм и правил безопасности пищевой продукции.

Также он порекомендовал гражданам России не закупаться готовой едой в магазинах, а готовить любимые блюда на Новый год своими руками.

Посмотреть новогодний спецвыпуск SHOT ПРОВЕРКИ, где опубликованы результаты лабораторных исследований оливье из пяти магазинов и итоги ёлочного эксперимента, можно по ссылкам в Telegram, в VK и на YouTube.