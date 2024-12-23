В преддверии Нового года россиянам назвали рецепт полезного оливье

Миллионы россиян считают оливье и селёдку под шубой обязательными элементами новогоднего застолья. Однако далеко не все догадываются, что они эти салаты вредны для пищеварения. Особую опасность представляет картофель, предупредила диетолог и нутрициолог София Кованова.

«В оба салата идёт много отварных корнеплодов, которые содержат крахмал и углеводы. Это делает блюда очень калорийными», — подчеркнула она в беседе с aif.ru.

Также эксперт отметила, что отварные корнеплоды способствуют повышению сахара в крови, а некоторые ингредиенты могут спровоцировать отёки. Нагрузку на ЖКТ увеличивает и майонез, поэтому его лучше заменить на нежирную сметану. От картофеля тоже следует отказаться. Например, в оливье лучше добавить авокадо, а для «шубы» использовать цветную капусту.