В преддверии Нового года россиянам назвали рецепт полезного оливье
Диетолог Кованова призвала готовить салат оливье с авокадо вместо картофеля
Миллионы россиян считают оливье и селёдку под шубой обязательными элементами новогоднего застолья. Однако далеко не все догадываются, что они эти салаты вредны для пищеварения. Особую опасность представляет картофель, предупредила диетолог и нутрициолог София Кованова.
«В оба салата идёт много отварных корнеплодов, которые содержат крахмал и углеводы. Это делает блюда очень калорийными», — подчеркнула она в беседе с aif.ru.
Также эксперт отметила, что отварные корнеплоды способствуют повышению сахара в крови, а некоторые ингредиенты могут спровоцировать отёки. Нагрузку на ЖКТ увеличивает и майонез, поэтому его лучше заменить на нежирную сметану. От картофеля тоже следует отказаться. Например, в оливье лучше добавить авокадо, а для «шубы» использовать цветную капусту.
«Рыбу для салатов лучше брать отварную, а не консервированную или солёную. Колбасу стоит заменить отварной куриной грудкой», — заключила диетолог.
Ранее врач рассказала, с какого блюда следует начинать новогоднее застолье. Кроме того, эксперт раскрыла опасность новогодних застолий для зубов. А ещё россиянам объяснили, как восстановить микрофлору кишечника после новогодних застолий.
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