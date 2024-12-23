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23 декабря, 12:46

В преддверии Нового года россиянам назвали рецепт полезного оливье

Диетолог Кованова призвала готовить салат оливье с авокадо вместо картофеля

Миллионы россиян считают оливье и селёдку под шубой обязательными элементами новогоднего застолья. Однако далеко не все догадываются, что они эти салаты вредны для пищеварения. Особую опасность представляет картофель, предупредила диетолог и нутрициолог София Кованова.

«В оба салата идёт много отварных корнеплодов, которые содержат крахмал и углеводы. Это делает блюда очень калорийными», — подчеркнула она в беседе с aif.ru.

Также эксперт отметила, что отварные корнеплоды способствуют повышению сахара в крови, а некоторые ингредиенты могут спровоцировать отёки. Нагрузку на ЖКТ увеличивает и майонез, поэтому его лучше заменить на нежирную сметану. От картофеля тоже следует отказаться. Например, в оливье лучше добавить авокадо, а для «шубы» использовать цветную капусту.

«Рыбу для салатов лучше брать отварную, а не консервированную или солёную. Колбасу стоит заменить отварной куриной грудкой», — заключила диетолог.

Без Мимозы и селёдки под шубой: Какие простые, но необычные блюда приготовить на Новый год 2025
Без Мимозы и селёдки под шубой: Какие простые, но необычные блюда приготовить на Новый год 2025

Ранее врач рассказала, с какого блюда следует начинать новогоднее застолье. Кроме того, эксперт раскрыла опасность новогодних застолий для зубов. А ещё россиянам объяснили, как восстановить микрофлору кишечника после новогодних застолий.

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Shutterstock / FOTODOM / Gamzova Olga

Борис Эльфанд
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