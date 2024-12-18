Врач раскрыла опасность новогодних застолий для зубов
Врач Радько: Во время новогодних застолий может появиться чувствительность зубов
Чувствительные зубы могут омрачить празднование Нового года. Причиной этой неприятной проблемы могут стать как напитки, так и еда. Наиболее агрессивное воздействие на зубы оказывают газировка, соленья, яблоки, ананасы, лимоны и, конечно, алкоголь, заявила ортодонт Виктория Радько.
Она пояснила, что ананасы и лимоны повышают уровень кислотности во рту. Это в свою очередь приводит к повреждению гидроксиапатитов и появлению эрозии на эмали.
«Далее возникает чувствительность зубов от химических и температурных раздражителей», — отметила врач в беседе с РИАМО.
Алкоголь также оказывает негативное влияние на эмаль, повышая её чувствительность и влияя на цвет. Более безопасно в этом плане белое вино, а вот красного вина и пива лучше избегать ради здоровья зубов и красоты улыбки.
Иногда на зубах могут появляться белые пятна, и это также является поводом сходить к стоматологу. Они могут указывать на первую стадию кариеса, вызванную деминерализацией эмали. Эту проблему можно попробовать устранить при помощи специальных гелей и паст, если они не помогли, то следует провести лечение.