Прямая линия — 2024
Убийство генерала Кириллова
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 декабря, 17:23

Врач раскрыла опасность новогодних застолий для зубов

Врач Радько: Во время новогодних застолий может появиться чувствительность зубов

Чувствительные зубы могут омрачить празднование Нового года. Причиной этой неприятной проблемы могут стать как напитки, так и еда. Наиболее агрессивное воздействие на зубы оказывают газировка, соленья, яблоки, ананасы, лимоны и, конечно, алкоголь, заявила ортодонт Виктория Радько.

Она пояснила, что ананасы и лимоны повышают уровень кислотности во рту. Это в свою очередь приводит к повреждению гидроксиапатитов и появлению эрозии на эмали.

«Далее возникает чувствительность зубов от химических и температурных раздражителей», — отметила врач в беседе с РИАМО.

Россиянам назвали веские причины сходить к стоматологу и удалить зубной камень
Россиянам назвали веские причины сходить к стоматологу и удалить зубной камень

Алкоголь также оказывает негативное влияние на эмаль, повышая её чувствительность и влияя на цвет. Более безопасно в этом плане белое вино, а вот красного вина и пива лучше избегать ради здоровья зубов и красоты улыбки.

Иногда на зубах могут появляться белые пятна, и это также является поводом сходить к стоматологу. Они могут указывать на первую стадию кариеса, вызванную деминерализацией эмали. Эту проблему можно попробовать устранить при помощи специальных гелей и паст, если они не помогли, то следует провести лечение.

Обложка ©

freepik / master1305

Алёна Зиновьева
  • Новости
  • Здоровье
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar