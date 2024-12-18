Врач раскрыла опасность новогодних застолий для зубов

Чувствительные зубы могут омрачить празднование Нового года. Причиной этой неприятной проблемы могут стать как напитки, так и еда. Наиболее агрессивное воздействие на зубы оказывают газировка, соленья, яблоки, ананасы, лимоны и, конечно, алкоголь, заявила ортодонт Виктория Радько.

Она пояснила, что ананасы и лимоны повышают уровень кислотности во рту. Это в свою очередь приводит к повреждению гидроксиапатитов и появлению эрозии на эмали.

«Далее возникает чувствительность зубов от химических и температурных раздражителей», — отметила врач в беседе с РИАМО.

Алкоголь также оказывает негативное влияние на эмаль, повышая её чувствительность и влияя на цвет. Более безопасно в этом плане белое вино, а вот красного вина и пива лучше избегать ради здоровья зубов и красоты улыбки.