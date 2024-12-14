Россиянам назвали веские причины сходить к стоматологу и удалить зубной камень

Не все люди отдают должное внимание уходу за своими зубами, считая, что ежедневной чистки и полоскания достаточно. Из-за взаимодействия бактерий с налётом может возникать зубной камень, который не убрать обычной щеткой, рассказал кандидат медицинских наук, хирург-имплантолог, ортопед, пародонтолог Магомед Дахкильгов.

Он пояснил, что зубной камень может спровоцировать ряд проблем. Например, разрушить поверхности корня зуба, привести к расшатыванию и выпадению зубов, а также вызвать воспалительные заболевания дёсен — гингивит и пародонтит.

«Гингивит может прогрессировать в пародонтит. Это серьёзное воспалительное заболевание пародонта — тканей, окружающих зубы и удерживающих их в лунках. Пародонтит затрагивает десны, связки и кость. Соответственно, без лечения он может привести к выпадению зубов, которые буквально лишаются опоры», — предупредил врач в беседе с «Газетой.ru».

Поэтому важно делать профессиональную чистку зубов раз в полгода. Стоматолог при помощи ультразвука раздробит камень и уберёт его. Завершается процедура реминерализацией для укрепления эмали.