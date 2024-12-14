Россиянам назвали веские причины сходить к стоматологу и удалить зубной камень
Стоматолог Дахкильгов: Зубной камень может привести к пародонтиту и потере зубов
Не все люди отдают должное внимание уходу за своими зубами, считая, что ежедневной чистки и полоскания достаточно. Из-за взаимодействия бактерий с налётом может возникать зубной камень, который не убрать обычной щеткой, рассказал кандидат медицинских наук, хирург-имплантолог, ортопед, пародонтолог Магомед Дахкильгов.
Он пояснил, что зубной камень может спровоцировать ряд проблем. Например, разрушить поверхности корня зуба, привести к расшатыванию и выпадению зубов, а также вызвать воспалительные заболевания дёсен — гингивит и пародонтит.
«Гингивит может прогрессировать в пародонтит. Это серьёзное воспалительное заболевание пародонта — тканей, окружающих зубы и удерживающих их в лунках. Пародонтит затрагивает десны, связки и кость. Соответственно, без лечения он может привести к выпадению зубов, которые буквально лишаются опоры», — предупредил врач в беседе с «Газетой.ru».
Поэтому важно делать профессиональную чистку зубов раз в полгода. Стоматолог при помощи ультразвука раздробит камень и уберёт его. Завершается процедура реминерализацией для укрепления эмали.
Ранее Life.ru рассказывал, в каких случаях не надо пытаться сохранить зубы мудрости. Показанием для их удаления может стать неправильное положение, например растут по углом, упираясь в «соседей» или десну. Иногда нет места для прорезывания «восьмёрок», тогда они могут сдвигать другие зубы, не только нарушая прикус и красоту улыбки, но и приводя к воспалениям.
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