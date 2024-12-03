Стоматолог объяснила, почему появляются белые пятна на зубах и надо ли их лечить
Стоматолог Пархоменко: Белые пятная на зубах могут указывать на кариес
Белые пятна на зубной эмали могут иметь как некариозную, так и кариозную природу, поэтому очень важно правильно определить причину их появления. Образование первого вида обусловлено генетикой, соответственно трогать их не следует, рассказала стоматолог-терапевт Мария Пархоменко.
Однако второй вид, по словам специалиста, указывает на серьёзные проблемы с зубами, поэтому требуется медицинское вмешательство. Белые пятна в этом случае появляются на начальной стадии кариеса, когда происходит деминерализация зубов.
«Это можно попробовать сначала полечить с помощью инвазивной методики: на зубы наносится специальный гель, он проникает в структуру эмали и встраивается в неё, та частично или полностью восстанавливается, и в итоге белое пятнышко пропадает», — пояснила Пархоменко в беседе с РИА «ФедералПресс».
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