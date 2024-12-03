Стоматолог объяснила, почему появляются белые пятна на зубах и надо ли их лечить

Белые пятна на зубной эмали могут иметь как некариозную, так и кариозную природу, поэтому очень важно правильно определить причину их появления. Образование первого вида обусловлено генетикой, соответственно трогать их не следует, рассказала стоматолог-терапевт Мария Пархоменко.

Однако второй вид, по словам специалиста, указывает на серьёзные проблемы с зубами, поэтому требуется медицинское вмешательство. Белые пятна в этом случае появляются на начальной стадии кариеса, когда происходит деминерализация зубов.

«Это можно попробовать сначала полечить с помощью инвазивной методики: на зубы наносится специальный гель, он проникает в структуру эмали и встраивается в неё, та частично или полностью восстанавливается, и в итоге белое пятнышко пропадает», — пояснила Пархоменко в беседе с РИА «ФедералПресс».