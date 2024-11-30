Стоматолог раскрыла последствия неправильного роста зубов мудрости

Неправильный рост зубов мудрости может вызвать серьёзные проблемы со здоровьем полости рта, включая смещение соседних зубов и инфекции. Об этом сообщила стоматолог-ортодонт «СМ-Стоматологии», кандидат медицинских наук Наталья Юрченко.

Она отметила, что одной из распространённых проблем являются болезненные ощущения и дискомфорт.

«Зубы мудрости часто становятся источником болей и воспалений дёсен, так как при прорезывании они могут оказывать давление на соседние зубы», — приводит её слова газета «Известия».

Также эксперт указала на трудности с уходом за зубами мудрости из-за их расположения, что приводит к повышенному риску развития кариеса и заболеваний дёсен. Ещё одной важной проблемой при неправильном росте зубов мудрости является риск смещения других зубов, что может привести к искривлению зубного ряда и необходимости ортодонтического лечения.

«Если зуб мудрости не может полностью прорезаться, существует вероятность образования кисты — жидкостной полости, способной разрушать соседние зубы и костные ткани», — добавила она.

Кроме того, стоматолог отметила, что неправильный рост зубов мудрости может вызывать воспаление тканей вокруг них, что, в свою очередь, создаёт угрозу инфекций.

«Если вы испытываете дискомфорт или боль из-за зубов мудрости, очень важно своевременно обратиться к стоматологу для оценки состояния и возможного удаления зубов», — заключила Юрченко.