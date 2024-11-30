Стоматолог раскрыла последствия неправильного роста зубов мудрости
Стоматолог Юрченко: Неправильный рост зубов мудрости грозит развитием инфекции
Неправильный рост зубов мудрости может вызвать серьёзные проблемы со здоровьем полости рта, включая смещение соседних зубов и инфекции. Об этом сообщила стоматолог-ортодонт «СМ-Стоматологии», кандидат медицинских наук Наталья Юрченко.
Она отметила, что одной из распространённых проблем являются болезненные ощущения и дискомфорт.
«Зубы мудрости часто становятся источником болей и воспалений дёсен, так как при прорезывании они могут оказывать давление на соседние зубы», — приводит её слова газета «Известия».
Также эксперт указала на трудности с уходом за зубами мудрости из-за их расположения, что приводит к повышенному риску развития кариеса и заболеваний дёсен. Ещё одной важной проблемой при неправильном росте зубов мудрости является риск смещения других зубов, что может привести к искривлению зубного ряда и необходимости ортодонтического лечения.
«Если зуб мудрости не может полностью прорезаться, существует вероятность образования кисты — жидкостной полости, способной разрушать соседние зубы и костные ткани», — добавила она.
Кроме того, стоматолог отметила, что неправильный рост зубов мудрости может вызывать воспаление тканей вокруг них, что, в свою очередь, создаёт угрозу инфекций.
«Если вы испытываете дискомфорт или боль из-за зубов мудрости, очень важно своевременно обратиться к стоматологу для оценки состояния и возможного удаления зубов», — заключила Юрченко.
Ранее Life.ru сообщал о продуктах, которые способствуют защите зубов от кариеса. К примеру, молочные изделия, такие как творог, молоко и сыр, являются основными источниками кальция. Они также содержат казеин — белок, который способствует восстановлению эмали и поддерживает нормальный уровень pH в ротовой полости. В рыбе, такой как лосось, сардины и тунец, содержится много витамина D, который улучшает усвоение кальция организмом. Кроме того, яблоки, морковь, сельдерей и груши требуют тщательного пережёвывания, что помогает очистить зубы и десны.
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