От холодного к горячему: Врач рассказала, с какого блюда следует начинать новогоднее застолье
Врач Калошина рекомендовала начинать новогоднее застолье с холодных закусок
Чтобы в Новый год не страдать из-за проблем с ЖКТ, важно соблюдать порядок употребления любимых блюд, предупредила эндокринолог Мария Калошина. Она рекомендовала начинать праздничное застолье с холодных закусок и плавно переходить к горячему.
«Так, например, лучше выработаются ферменты, желудочный сок, чтобы в дальнейшем переварить более жирное и насыщенное горячее», — подчеркнула специалист Видновской клинической больницы Московской области в беседе с NEWS.ru.
По её словам, сначала лучше употреблять рыбные деликатесы, а затем переходить к мясным. Алкоголь стоит ограничить одним бокалом вина в начале застолья. Суп нужно есть перед вторым блюдом. А с основным блюдом врач призвала подавать овощи. Завершить праздничный обед или ужин стоит десертом и чашкой чая.
Кстати, россиянам к Новому году предложили вкусную альтернативу подорожавшей красной икре. Кроме того, гражданам объяснили, какие продукты опасно сочетать во время застолья. А ещё нутрициолог рассказала, как накрыть новогодний стол, чтобы на утро не треснули весы.
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