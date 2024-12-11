От холодного к горячему: Врач рассказала, с какого блюда следует начинать новогоднее застолье

Чтобы в Новый год не страдать из-за проблем с ЖКТ, важно соблюдать порядок употребления любимых блюд, предупредила эндокринолог Мария Калошина. Она рекомендовала начинать праздничное застолье с холодных закусок и плавно переходить к горячему.

По её словам, сначала лучше употреблять рыбные деликатесы, а затем переходить к мясным. Алкоголь стоит ограничить одним бокалом вина в начале застолья. Суп нужно есть перед вторым блюдом. А с основным блюдом врач призвала подавать овощи. Завершить праздничный обед или ужин стоит десертом и чашкой чая.