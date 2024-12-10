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10 декабря, 15:25

Инструкция к новогоднему столу: Россиянам рассказали, какие продукты опасно сочетать

Гастроэнтеролог Ермакова рекомендовала не сочетать жирные и белковые продукты

Праздничное застолье — это важная традиция Нового года для многих россиян, однако стоит учитывать, что некоторые сочетания продуктов могут быть опасны для здоровья. Так, гастроэнтеролог Светлана Ермакова рекомендовала не сочетать жирные и белковые продукты, например, мясо и сыр.

«Жиры, попадая в организм, замедляют все процессы, в том числе и выработку желудочного сока. А для переваривания белковой еды организму требуется очень много ферментов и кислот, которые попросту перестают вырабатываться из-за жирной пищи», — объяснила медик в беседе с kp.ru.

Она также призвала не сочетать мясо и картофель, потому что крахмал замедляет выработку желудочного сока, необходимого для переваривания жиров. По той же причине следует отказаться от сочетания риса и рыбы — любителям суши следует быть осторожнее.

Гастроэнтеролог также отметила, что фрукты лучше употреблять отдельно от другой еды. Это связано с тем, что они должны достигнуть кишечника для переваривания, не застаиваясь в переполненном желудке. Кроме того, опасным является сочетание селёдки с водкой, так как желудочно-кишечный тракт оказывается под двойным ударом алкоголя и жиров. По той же причине не рекомендуется сочетать мясо с вином, поскольку это также создает дополнительную нагрузку на пищеварение.

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Ранее диетолог назвала сочетания продуктов, провоцирующие изжогу. Кроме того, россиян предупредили о семи вредных сочетаниях продуктов, которые мы едим каждый день. А ещё врач перечислила шесть самых вредных для зубов продуктов и их сочетаний.

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Борис Эльфанд
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