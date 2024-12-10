Инструкция к новогоднему столу: Россиянам рассказали, какие продукты опасно сочетать

Праздничное застолье — это важная традиция Нового года для многих россиян, однако стоит учитывать, что некоторые сочетания продуктов могут быть опасны для здоровья. Так, гастроэнтеролог Светлана Ермакова рекомендовала не сочетать жирные и белковые продукты, например, мясо и сыр.

«Жиры, попадая в организм, замедляют все процессы, в том числе и выработку желудочного сока. А для переваривания белковой еды организму требуется очень много ферментов и кислот, которые попросту перестают вырабатываться из-за жирной пищи», — объяснила медик в беседе с kp.ru.

Она также призвала не сочетать мясо и картофель, потому что крахмал замедляет выработку желудочного сока, необходимого для переваривания жиров. По той же причине следует отказаться от сочетания риса и рыбы — любителям суши следует быть осторожнее.