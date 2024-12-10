Инструкция к новогоднему столу: Россиянам рассказали, какие продукты опасно сочетать
Гастроэнтеролог Ермакова рекомендовала не сочетать жирные и белковые продукты
Праздничное застолье — это важная традиция Нового года для многих россиян, однако стоит учитывать, что некоторые сочетания продуктов могут быть опасны для здоровья. Так, гастроэнтеролог Светлана Ермакова рекомендовала не сочетать жирные и белковые продукты, например, мясо и сыр.
«Жиры, попадая в организм, замедляют все процессы, в том числе и выработку желудочного сока. А для переваривания белковой еды организму требуется очень много ферментов и кислот, которые попросту перестают вырабатываться из-за жирной пищи», — объяснила медик в беседе с kp.ru.
Она также призвала не сочетать мясо и картофель, потому что крахмал замедляет выработку желудочного сока, необходимого для переваривания жиров. По той же причине следует отказаться от сочетания риса и рыбы — любителям суши следует быть осторожнее.
Гастроэнтеролог также отметила, что фрукты лучше употреблять отдельно от другой еды. Это связано с тем, что они должны достигнуть кишечника для переваривания, не застаиваясь в переполненном желудке. Кроме того, опасным является сочетание селёдки с водкой, так как желудочно-кишечный тракт оказывается под двойным ударом алкоголя и жиров. По той же причине не рекомендуется сочетать мясо с вином, поскольку это также создает дополнительную нагрузку на пищеварение.
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