Убийцы эмали: Врач перечислила шесть самых вредных для зубов продуктов и их сочетаний Врач Кашух назвала сахар и алкоголь убийцами зубной эмали, а вот кофе — "оправдала" 9 апреля, 05:00 Сахар, конечно, вызывает кариес, но в этом "преуспели" и многие несладкие продукты. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Врачи часто предупреждают, что чрезмерное употребление конфет может негативно сказаться на здоровье зубов, и это действительно так: сахар это оптимальная питательная среда для бактерий, обитающих во рту. Когда человек ест продукт с высоким содержанием сахара, бактерии на поверхности зубов начинают активно его перерабатывать, производя при этом кислоты. Эти кислоты негативно влияют на эмаль зубов: ослабляют и постепенно разрушают её, делая зубы более уязвимыми для повреждений и инфекции. Подробности Life.ru выяснил у врача, эксперта лаборатории "Гемотест" Екатерины Кашух.

Она рассказала, что разные сладости влияют на здоровье зубов по-разному. Наиболее опасными считаются конфеты, которые дольше остаются во рту (например, леденцы) или прилипают к зубам (ириски, жевательный мармелад). Также вредно частое употребление газированных сладких напитков, так как в них помимо большого количества сахара присутствуют кислоты (фосфорная, лимонная) — их добавляют, чтобы улучшить вкус напитка и продлить его срок годности. Кислоты усиливают негативное воздействие на эмаль зубов, способствуя её ослаблению.

Однако влияние на зубы оказывают не только сладости. Даже несладкие продукты, состоящие преимущественно из простых углеводов, например белый хлеб или пицца, повышают риск кариеса. Это происходит из-за того, что небольшие частицы выпечки могут налипать на зубы или застревать между ними и, постепенно расщепляясь, образовывать питательную среду для бактерий. То же относится и к кашам быстрой варки, а также к очищенным крупам (например, белый рис). Они почти не содержат клетчатку и в основном состоят из крахмала, который быстро превращается в сахара во рту. К кашам, приготовленным из цельных зёрен (например, овсянка медленной варки, гречка, бурый рис) это не относится, так как содержащаяся в них клетчатка помогает очищать зубы и дёсны от остатков пищи. Кандидат медицинских наук, врач, эксперт лаборатории "Гемотест" Екатерина Кашух.

Вредит зубам и частое употребление спиртных напитков — они способствуют обезвоживанию организма и, как следствие, снижению слюноотделения. Слюна играет важную роль в защите зубов от кариеса: она очищает их поверхность и нейтрализует производимые бактериями кислоты. Кроме того, спиртные напитки часто содержат добавленные сахара и кислоты, что усиливает их негативное влияние на зубы.

Маринады и соусы, содержащие уксус, тоже могут повышать кислотность во рту и способствовать ослаблению эмали. Кроме того, в них обычно добавляют сахар, что также повышает риск развития кариеса, предупреждает собеседница Life.ru.

"Негативное влияние на здоровье зубов может оказывать кофе. Несмотря на то что сам по себе напиток не содержит сахаров, он имеет повышенную кислотность и способствует ослаблению эмали, что делает зубы более уязвимыми перед инфекцией. Ситуация усугубляется, если человек привык добавлять в кофе сахар или сладкие сиропы. В то же время некоторые исследования указывают, что кофе содержит антиоксиданты, обладающие противомикробным действием", — добавила Екатерина Кашух.

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Авторы Андрей Горяничев