Диетолог рассказала, что надо есть, чтобы продлить молодость

Продукты не могут напрямую увеличить продолжительность жизни. Однако некоторые из них оказывают благоприятное влияние на организм, что защищает нас от некоторых болезней, провоцирующих риск ранней смерти. Поэтому грамотно составленный рацион способен сохранить здоровье и молодость на долгие годы, заявила врач-диетолог, кандидат медицинских наук Дарья Русакова.

Например, не только летом, но и зимой в меню должна присутствовать зелень. Она содержит антиоксиданты, которые защищают клетки от старения. Орехи и семечки богаты растительными жирами и белками, что благотворно сказывается на работе сердечно-сосудистой системы. Растительные масла холодного отжима насыщают организм полезными жирами и витаминами, а также обладают антиоксидантными свойствами. Хотя бы раз в неделю надо есть рыбу и морепродукты. За счёт полиненасыщенных жирных кислот они снижают воспаления и укрепляют иммунитет.

Также следует есть побольше овощей и фруктов. Они богаты клетчаткой, что хорошо сказывается на кишечнике. Кроме того, за счёт фруктов и сухофруктов можно быстрее отказаться от сахара и продлить себе молодость.

«Самым доступным фруктом для нас в это время года являются яблоки. Кроме того, что они богаты пектинами, содержат растворимые пищевые волокна, которые способствуют выведению вредных веществ из организма. Это в разы снижает риск преждевременного старения», — отметила Русакова в беседе с «Вечерней Москвой».

Диетолог отметила, что долгожители практически не едят добавленный сахар, выпечку и не пьют газировку. По её словам, такие сладкие продукты провоцируют старение мозга и болезнь Альцгеймера.

«При употреблении сахаросодержащих продуктов нарушается микроциркуляция крови. За счёт плохого кровоснабжения, раннего образования атеросклероза в сосудах развивается и гипоксия мозга. То есть напрямую сахар не влияет, но косвенно ускоряет все процессы старения в организме», — добавила она в разговоре с «Москвой 24».