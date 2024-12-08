Как накрыть новогодний стол, чтобы на утро не треснули весы: 10 советов нутрициолога

После празднования Нового года многие люди сталкиваются с нежелательными симптомами переедания: тяжесть в животе, вздутие, газообразование и боли в желудке. Кроме того, жирная и сладкая пища могут навредить фигуре и привести к плюсу на весах. Избежать подобных неприятностей можно при помощи нескольких простых правил, заявила нутрициолог Мария Сирош в беседе с Пятым каналом.

Специалист порекомендовала разделить блюда на новогоднем столе поровну на полезные и не очень. Таким образом вы сможете компенсировать жирное и сладкое чем-то свежим и полезным. Также следует подойти с умом к праздничным угощениям и вместо куриных ножек и крылышек выбирать, например, грудку. В салаты следует добавлять побольше зелени, а заправку сделать лёгкой. Вместо майонеза нутрициолог советует использовать греческий йогурт или нежирную сметану.

Нутрициолог рассказала, как правильно накрыть новогодний стол, чтобы не набрать лишний вес

Фрукты и орехи во время застолья помогут отвлечься от конфет и тортов. В них содержатся полезные жиры, которые стабилизируют скачки сахара в крови и снизят уровень инсулина, отвечающего за набор веса. Избежать поломки весов на утро после торжества помогут полезные десерты. Можно приготовить сладость из запечённых яблок, орехов и корицы. Вместо привычных лимонадов лучше пить воду с кусочками фруктов, ягод и мятой.

Алкоголь следует запивать водой, чтобы контролировать процесс опьянения, отметила эксперт. При этом лучше отказаться от крепких напитков, настоек и пива, ограничившись игристым вином или лёгкими сидрами. Всю еду стоит готовить на пару или тушить, чтобы минимизировать удар по желудку и печени.