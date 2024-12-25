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25 декабря, 15:30

5 ритуалов, чтобы очистить дом от злых духов до 31 декабря и начать новый, 2025 год с чистого листа

Хотите избавиться от негатива в доме перед Новым годом? Life.ru делится проверенными ритуалами, которые помогут начать год с чистого листа.

Как очистить дом от злых духов. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / FotoHelin

Как очистить дом от злых духов. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / FotoHelin

В преддверии Нового года мы часто задумываемся о том, как избавиться от старого груза и впустить в жизнь что-то светлое и новое. Но прежде чем начинать всё с чистого листа, важно убедиться, что место, где мы живём, настроено на нужную волну. В этом материале мы собрали пять ритуалов, которые помогут очистить ваш дом от любой энергетической «пыли» и сделать его по-настоящему уютным и безопасным пространством.

1. Окуривание травами: древний способ гармонизации пространства

Ритуалы для очищения дома к Новому году. Фото © Freepik

Ритуалы для очищения дома к Новому году. Фото © Freepik

Кто бы мог подумать, что пучок трав может стать главным оружием в борьбе с негативом? Шалфей, полынь и лаванда — настоящая троица, способная трансформировать атмосферу дома. Для окуривания подожгите травы (не пугайтесь, это займёт всего пару секунд), а затем дайте им немного потлеть. Дым нужно провести по всем углам и особенно уделить внимание входной двери — это своего рода портал, через который проходит энергия. Но здесь есть нюанс: обязательно проветрите помещение после ритуала. Не стоит оставлять злых духов без выхода — это как запереть недовольного гостя на кухне.

2. Соль: белый кристалл для чёрной работы

Соль — не только главный герой на вашей кухне, но и мощный энергетический очиститель. Для ритуала вам понадобится самая обычная крупная соль. Насыпьте её в небольшие ёмкости и расставьте в углах комнаты. Пусть она «поработает» пару дней, а затем соберите её и смойте в унитаз. Считается, что соль впитывает негатив, словно губка, поэтому повторяйте этот ритуал хотя бы раз в месяц. Если хотите усилить эффект, проговорите намерение: «Этот дом наполнен светом, любовью и спокойствием». Не бойтесь показаться странным — соль оценит.

3. Звон колокольчика: музыка для души и пространства

Простые способы убрать негатив из дома. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Buntoon Rodseng

Простые способы убрать негатив из дома. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Buntoon Rodseng

Если шум колокольчиков ассоциируется у вас только с праздниками, самое время изменить этот стереотип. Звук колокольчиков — это мощный инструмент для сдвига энергетических блоков. Выберите тот, который вам по душе, и обойдите с ним все комнаты дома. Особое внимание уделите тем местам, где чувствуете застой, — да-да, бывает, что угол просто не нравится. После ритуала обязательно зажгите в доме свет — и не только лампы, но и свечи. Огонь символизирует завершение цикла очищения и наполняет дом теплом.

4. Вода с лимоном: очищение по всем фронтам

Иногда пространство дома нуждается в некой «генеральной уборке». Приготовьте очищающую воду: выжмите сок одного лимона в стакан с жидкостью, добавьте пару капель эфирного масла (розмарин или эвкалипт подойдут идеально) и смело протрите этой смесью дверные ручки, подоконники и мебель. Такой простой ритуал помогает убрать не только физическую, но и энергетическую грязь. Кстати, воду с остатками лимона можно вылить на землю. Но только с благодарностью — за то, что она очистила ваш дом.

5. Аффирмации: слово — не воробей, а магия в действии

Очищение дома перед Новым годом: 5 лучших ритуалов. Фото © Freepik

Очищение дома перед Новым годом: 5 лучших ритуалов. Фото © Freepik

Иногда для очищения пространства достаточно сказать вслух правильные слова. Аффирмации работают как своеобразная перезагрузка для вашего дома. Например: «Этот дом — моя крепость, в нём царят гармония и радость». Повторяйте их каждый раз, когда чувствуете напряжение или тревогу. Чтобы усилить эффект, можно написать аффирмацию на листочке и спрятать его под коврик у входа. Так ваш дом будет встречать вас и ваших гостей нужным настроем.

Каждый из этих ритуалов — не только способ очистить пространство, но и возможность провести время осознанно. Потому что любой дом становится настоящим домом только тогда, когда мы вкладываем в него частичку себя. Очистите своё пространство и впустите в него новое, чтобы начать год с лёгкостью и вдохновением. Ранее Life.ru рассказывал, что обязательно нужно надеть на Новый год, чтобы угодить Зелёной Змее и к вам липла удача.

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Сергей Трофимов
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