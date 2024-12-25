В последнюю неделю перед Новым годом люди традиционно бегают по магазинам и ломают голову, выбирая подарки для любимых и друзей. Но знаете ли вы, что есть презенты, способные не только испортить человеку настроение, но и обречь его на муки?

Как рассказала Life.ru калмыцкая шаманка Елена Батыр, при выборе подарка на Новый год нужно быть предельно осторожным. Не каждому человеку можно подарить всё, что вам вздумается. Так что же нельзя дарить жене, подругам, коллегам, бабушкам с дедушками или ребёнку? Рассказываем, как не сделать из любимого человека обед для злых духов прямо в Новый год.

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Оказывается, девушке-коллеге нельзя дарить ничего с изображением цветов, парфюм и всё лёгкое, воздушное и приятно пахнущее. А вот мужчине-коллеге можно дарить всё что угодно, но эксперт советует ограничиться поздравлениями в устной или письменной форме.

Если вы выбираете подарок жене, то самое важное — не дарить ей ничего, что связано с дорогой. То есть картины с изображением дороги, машину и даже путешествие. Елена Батыр Калмыцкая шаманка

Однако, как продолжает шаманка, если она вам скажет сама: «Купи мне путёвку», или вы спросите: «Какую машину тебе купить?», то это уже за подарок считаться не будет. И так делать можно.

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Что нельзя дарить супругу на Новый год? Выяснилось, что дорогостоящие презенты сделают мужчину несчастным. Как рассказала нам шаманка Елена Батыр, мужу важно вручить недорогой подарок. «Он не должен быть куплен в день затмения луны, без изображений луны и без тематики космоса», — подсказывает эксперт.

Друзьям и подругам ни в коем случае нельзя дарить дорогостоящие и ценные подарки в этом году. Лучше сделайте подарок своими руками. Елена Батыр Калмыцкая шаманка

При выборе подарка ребёнку до десяти лет не стоит дарить конструкторы и головоломки. «Вообще к новому, 2025 году нельзя дарить детям никакие подарки на логику, или те, которые надо самостоятельно собирать», — советует шаманка.

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Всем остальным родственникам нельзя дарить никаких офисных принадлежностей: канцелярию, ежедневники, календари. А вот бабушкам и дедушкам можно дарить всё что хочется.

Если же ослушаться этих советов, то человека, которому вы сделали нежелательный подарок, будут охватывать злые духи. А они испортят ему всю карму и душу. Елена Батыр Калмыцкая шаманка