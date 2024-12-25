Шаманка рассказала, что нельзя дарить на Новый год 2025, чтобы злые духи не завладели душами людей
Эксклюзивно для Life.ru калмыцкая шаманка поведала про самые опасные подарки, которыми вы можете не только испортить жизнь близким, но и нечаянно помочь злу захватить их души.
В последнюю неделю перед Новым годом люди традиционно бегают по магазинам и ломают голову, выбирая подарки для любимых и друзей. Но знаете ли вы, что есть презенты, способные не только испортить человеку настроение, но и обречь его на муки?
Как рассказала Life.ru калмыцкая шаманка Елена Батыр, при выборе подарка на Новый год нужно быть предельно осторожным. Не каждому человеку можно подарить всё, что вам вздумается. Так что же нельзя дарить жене, подругам, коллегам, бабушкам с дедушками или ребёнку? Рассказываем, как не сделать из любимого человека обед для злых духов прямо в Новый год.
Фото © Shutterstock / FOTODOM / Zivica Kerkez
Оказывается, девушке-коллеге нельзя дарить ничего с изображением цветов, парфюм и всё лёгкое, воздушное и приятно пахнущее. А вот мужчине-коллеге можно дарить всё что угодно, но эксперт советует ограничиться поздравлениями в устной или письменной форме.
Если вы выбираете подарок жене, то самое важное — не дарить ей ничего, что связано с дорогой. То есть картины с изображением дороги, машину и даже путешествие.
Однако, как продолжает шаманка, если она вам скажет сама: «Купи мне путёвку», или вы спросите: «Какую машину тебе купить?», то это уже за подарок считаться не будет. И так делать можно.
Фото © Shutterstock / FOTODOM / Bogdan Sonjachnyj
Что нельзя дарить супругу на Новый год? Выяснилось, что дорогостоящие презенты сделают мужчину несчастным. Как рассказала нам шаманка Елена Батыр, мужу важно вручить недорогой подарок. «Он не должен быть куплен в день затмения луны, без изображений луны и без тематики космоса», — подсказывает эксперт.
Друзьям и подругам ни в коем случае нельзя дарить дорогостоящие и ценные подарки в этом году. Лучше сделайте подарок своими руками.
При выборе подарка ребёнку до десяти лет не стоит дарить конструкторы и головоломки. «Вообще к новому, 2025 году нельзя дарить детям никакие подарки на логику, или те, которые надо самостоятельно собирать», — советует шаманка.
Фото © Freepik / gpointstudio
Всем остальным родственникам нельзя дарить никаких офисных принадлежностей: канцелярию, ежедневники, календари. А вот бабушкам и дедушкам можно дарить всё что хочется.
Если же ослушаться этих советов, то человека, которому вы сделали нежелательный подарок, будут охватывать злые духи. А они испортят ему всю карму и душу.
Шаманка продолжает, говоря, что из-за неправильного подарка злые духи очень радуются и наседают на человека, кому такой презент преподнесли. «Мешают ему во всём, глаза закрывают, чтобы человек споткнулся в своей жизни». Если подарить кому-то нежелательный подарок, у человека начнётся замедление в делах, можно даже подорвать карьеру и финансовый поток. Поэтому при выборе подарка на Новый год для человека (неважно, коллега это или супруга) будьте аккуратны и внимательны. А что подарить правильного любимым на Новый год, ищите в нашем материале.
- Китайский гороскоп 2025: Как Петуху ужиться с Зелёной Змеёй и каким окажется её год
вчера в 14:00
- Самая аномальная женщина СССР: Кто такая Нинель Кулагина и почему её боялся сам Брежнев
23 декабря, 15:30
- Китайский гороскоп 2025: Как Обезьяне ужиться с Зелёной Змеёй и каким окажется её год
23 декабря, 13:30
«Шедеврум»