Места силы и исполнения желаний: Какие тайны хранят 7 самых древних храмов России

Россия — удивительная страна с богатой историей, и мало по чему это видно лучше, чем по её храмам. В нашей стране остались комплексы времён Киевской Руси, есть и храмы, которые стали невольными свидетелями междоусобных войн русских князей. У нас есть даже святилища, построенные за несколько десятилетий до Крещения Руси князем Владимиром! Приглашаем вместе с нами отправиться в увлекательное путешествие по самым древним храмам России.

Зеленчукский храмовый комплекс

Зеленчукский храмовый комплекс состоит из трёх храмов: Северного, Среднего и Южного. Все они были построены в столице древней христианской Алании. © azbyka, © azbyka, © azbyka

Комплекс состоит из трёх храмов, которые располагаются на Нижне‑Архызском городище в Республике Карачаево-Черкесия. В комплекс входят Северный и Средний Зеленчукские храмы, а также Южный, самый старый действующий православный храм России. Первые два были построены в X веке, когда на территории республики располагалось древнее государство Алания. Она приняла христианство за несколько десятилетий до того, как Владимир крестил Русь. Южный храм отсчитывает свою историю с IX века, когда на Руси только зарождалась государственность. Правда, Южный Зеленчукский храм сохранился не в первозданном виде: он был перестроен в русском стиле вскоре после того, как Российская империя завоевала Северный Кавказ.

Северный Зеленчукский храм, к сожалению, не работает, но сохранился в том же самом виде, в котором был построен больше тысячи лет назад. За это время он ни разу не перестраивался. Стены святилища возведены из песчаника, а между стенами и каменной крышей находится небольшая прослойка из бересты. Такая архитектура очень нехарактерна для Кавказа в принципе и в особенности Кавказа тех времён. Именно в этом храме располагалась купель для крещения — тогда единственная в Алании. Храм был посвящён Святому Николаю.

Софийский собор в Новгороде

Софийский собор — сердце Новгорода и одновременно древнейший храм Киевской Руси на территории нашей страны. Фото © ТАСС / Артем Житенев

Софийский собор — это сердце Новгорода. Самая древняя сохранившаяся постройка Киевской Руси, собор был возведён новгородским князем Владимиром, сыном Ярослава Мудрого. Владимир похоронен в храме: по легенде, он скончался спустя 20 дней после освящения храма. Эта цепочка событий спровоцировала одну из самых первых русских междоусобиц.

Софийский собор был возведён в 1050 году. С тех пор он много раз перестраивался, а историю его «версий» можно проследить по Мартирьевской паперти — особому участку внутри здания храма. Во время реставрации на этом участке обнаружили несколько ярусов с тайниками. Кроме того, при реставрации Софийского собора в XIX веке учёные нашли граффити, оставленные ещё язычниками, и единственную в России церковную фреску XI века, изображающую святых Константина и Елену.

Георгиевский собор

Георгиевский собор — второй по величине в Новгороде после Софийского. Фото © ТАСС / Артем Житенев

Ещё один новгородский храм в нашей подборке. Георгиевский собор был построен в 1119 году, во время правления Владимира Мономаха. Он располагается на территории Юрьева монастыря, а зодчий, который построил его, Пётр, первым в русской истории удостоился чести появиться в летописях — до него имена зодчих, строивших храмы, в летописях не фигурировали.

Храм за почти тысячу лет ни разу не перестраивался, с внешней стороны он выглядит примерно так же, как в 1119 году. Но внутреннее убранство с тех времён, увы, не сохранилось: фрески внутри храма созданы уже в XX веке.

Спасо-Преображенский собор во Пскове

Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря — храм, где сохранились уникальные домонгольские фрески греческих мастеров. Фото © ТАСС / ITAR / Юрий Белинский

Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря — один из древнейших храмов России. Он возведён в середине XII века и с тех пор сохранил внутри даже фрески. Собор был расписан неизвестными греческими мастерами в 1130-х – 1140-х годах, и эти фрески вы можете увидеть до сих пор. Они поражают глубиной деталей и не имеют аналогов в России: фрески подобного стиля встречаются только на бывшей территории Византии. Храм замечателен также тем, что сохранил архитектуру и убранство домонгольской эпохи.

Сам Мирожский монастырь, которому принадлежит храм, впервые упоминается в летописях в 1156 году. Здесь находится знаменитая Мирожская икона Божией Матери, на которой изображены псковские святые: князь Довмонт и его жена Мария Дмитриевна. Монастырь основал святитель Нифонт, новгородский епископ.

Петропавловский храм в Смоленске

Петропавловский храм в Смоленске — один из древнейших на территории России, построенный при Ростиславе Мстиславиче. Фото © azbyka

Один из древнейших храмов на территории России. Он был построен в 1146 году при смоленском князе Ростиславе Мстиславовиче, а освятил храм первый смоленский епископ Симеон. Во время Смутного времени, когда Смоленск был под властью поляков, храм превратили в костёл. С 1611 по 1654 год в церкви проводились богослужения по католическому обряду, но после того, как поляков выгнали с территории Руси, храм Петра и Павла снова стал православным.

В XVIII веке произошла массивная реконструкция храмового комплекса Петра и Павла. С западной стороны храма построили церковь Святой Великомученицы Варвары, которая практически примыкает к храму и образует с ним один храмовый комплекс.

Церковь Бориса и Глеба в Кидекше

Борисоглебская церковь в селе Кидекша когда-то была частью загородной резиденции Юрия Долгорукого. Сейчас на её территории находится музей. Фото © ТАСС / Владимир Смирнов

Борис и Глеб — традиционно почитаемые на Руси святые, одни из самых первых в русской традиции. Князья пали жертвой первой в истории Руси междоусобицы, пошли походом на Киев и были убиты собственным братом, Святополком Окаянным. Церковь Бориса и Глеба была возведена как раз в том месте, где, по легенде, располагался лагерь князей во время похода на Киев.

Эта церковь была частью загородной резиденции Юрия Долгорукого. До наших дней эта резиденция не дошла, зато храм хранит в себе множество артефактов эпохи: камень-омфалий, на который вставал священник во время службы, а ещё древние граффити с изображением головы Адама.

Храм Покрова на Нерли

Самый красивый храм Руси, который приказал сохранить и оставить нетронутым сам хан Батый. Фото © ТАСС / Станислав Красильников

Это невероятный по красоте храм, построенный князем Андреем Боголюбским в 1165 году. Храм располагается во Владимирской области, он до сих пор действует и поражает своими архитектурными масштабами. Это величественное белокаменное здание построено по всем канонам зодчества XII века из камня, вывезенного из покорённого князем Андреем Булгарского царства. Этот храм был настолько красив, что спустя почти век после возведения его отказался разорять хан Батый. Вместо этого монгольский завоеватель распорядился установить рядом с церковью охрану.

Расположение храма в момент постройки считалось уникальным: это было место впадения реки Нерли в Клязьму, так что храм стоял на пересечении древних торговых путей. Особенный интерес представляют резные рельефы на фасаде храма: они изображают царя Давида, поющего псалмы, львов и грифонов. В XVIII веке храм чуть не разобрали: он сильно обветшал. Рабочие, назвавшие слишком высокую цену, невольно спасли храм: дешевле оказалось его отреставрировать.