Самые дорогие ёлочные игрушки мира: 6 примеров, как можно разориться на Новый год
Как выглядят самые дорогие ёлочные украшения мира? Какие бренды их выпускают и, самое главное, стоят ли они тех денег, за которые продаются. Давайте на мгновение окунёмся в мир роскоши.
Новый год — время, когда мир погружается в атмосферу волшебства. Каждый уголок наполняется мягким светом гирлянд, в воздухе витает запах мандаринов, а центром внимания, как всегда, становится ёлка. Но что, если её украшения — это не просто шарики, а настоящие произведения искусства? Мы решили узнать, какие ёлочные игрушки считаются самыми дорогими в мире и почему за них просят баснословные суммы.
Украшения Versace: от 200 долларов за штуку
Самые дорогие ёлочные игрушки мира. Фото © ebay
Когда речь заходит о Versace, сразу представляешь смелый дизайн, золото и шик. Коллекция ёлочных украшений компании — это всё то же, но в миниатюре. Аксессуары изготавливаются из фарфора, покрытого позолотой, и украшаются узорами в духе зимних сказок или логотипами бренда. Цветовая палитра классическая: синий, белый, красный, зелёный и, конечно, золотой. Цена стартует от 200 долларов за одну штуку. И здесь вы платите не только за красоту, но и за имя, которое стало синонимом роскоши.
Сияние Swarovski: 1000 долларов за игрушку
Украшения для ёлки за тысячи долларов. Фото © swarovski.com
Бренд Swarovski давно сделал кристаллы неотъемлемой частью праздничного декора. Его игрушки переливаются всеми цветами радуги: от классических прозрачных до глубоких синих и золотых оттенков. Особое внимание уделяется деталям: каждая снежинка, звезда или шарик вырезаны с ювелирной точностью. Цены начинаются от 300 долларов, а доходят... Ну, вот этого Щелкунчика можно сейчас купить за 1100 долларов!
Prada: шахматные шары за 400 долларов
Топ-6 роскошных новогодних игрушек. Фото © secondfriendstore.ru
Бренд Prada не смог пройти мимо новогодних праздников. Его стеклянные шары, украшенные шахматным узором и логотипом, стали настоящим вызовом традициям. Цветовые решения минималистичны — чёрно-белый и красно-белый. На первый взгляд просто, но именно за эту простоту и статус бренда поклонники готовы платить 400 долларов за один шар.
Krebs Glas Lauscha: роскошь за 20 000 долларов
Кашемир, золото и бриллианты на ёлке. Фото © worldshop
Этот немецкий бренд создаёт ёлочные украшения с 1847 года. Одно из его самых выдающихся изделий стоит 20 000 долларов. Это ярко-красный шар, украшенный сеткой из золота и 120 бриллиантами. Такой аксессуар больше подходит для музея, чем для ёлки, но разве это останавливает коллекционеров?
Hallmark Jewellers: бриллиантовый шедевр за 137 000 долларов
Почему ёлочные шары стоят миллионы. Фото © VK / Мир Драгоценных Камней
Самая дорогая ёлочная игрушка в мире принадлежит британскому ювелирному дому Hallmark Jewellers. Белое золото, 1500 бриллиантов и 188 рубинов. Стоимость этой роскоши — 137 000 долларов. На её создание ушло 130 часов кропотливой работы, и она до сих пор остаётся непроданной. Возможно, потому что это не просто украшение, а символ абсолютной эксклюзивности.
Набор ёлочных шаров Tsar за 99 500 рублей
Сказочно дорогие ёлочные игрушки. Фото © tsum
Благодаря тонкой ручной росписи на каждом из шариков немецкого бренда Tsar изображены сказочные мотивы: принцессы, коварные чудища и сценки из преданий. Детали прорисовываются с большой точностью и вниманием к историческим и культурным особенностям сюжетов, что придаёт игрушкам особую атмосферу и ценность для коллекционеров. 100 тысяч за шесть штук — практически 17 тысяч за один шарик. Неплохо!
Все эти игрушки поражают воображение, но их истинная ценность далеко не всегда заключается в материалах или сложности работы. Чаще всего вы платите за историю, за статус, за имя. И в этом есть своя магия. Но главное — это всё-таки атмосфера праздника. Ведь самая дорогая ёлочная игрушка — это та, которую вы повесите на деревце вместе с близкими.
Коллаж © Life.ru, фото © Shutterstock / FOTODOM / Romolo Tavani, © swarovski.com, secondfriendstore.ru