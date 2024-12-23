Самые дорогие ёлочные игрушки мира: 6 примеров, как можно разориться на Новый год

Новый год — время, когда мир погружается в атмосферу волшебства. Каждый уголок наполняется мягким светом гирлянд, в воздухе витает запах мандаринов, а центром внимания, как всегда, становится ёлка. Но что, если её украшения — это не просто шарики, а настоящие произведения искусства? Мы решили узнать, какие ёлочные игрушки считаются самыми дорогими в мире и почему за них просят баснословные суммы.

Украшения Versace: от 200 долларов за штуку

Самые дорогие ёлочные игрушки мира. Фото © ebay

Когда речь заходит о Versace, сразу представляешь смелый дизайн, золото и шик. Коллекция ёлочных украшений компании — это всё то же, но в миниатюре. Аксессуары изготавливаются из фарфора, покрытого позолотой, и украшаются узорами в духе зимних сказок или логотипами бренда. Цветовая палитра классическая: синий, белый, красный, зелёный и, конечно, золотой. Цена стартует от 200 долларов за одну штуку. И здесь вы платите не только за красоту, но и за имя, которое стало синонимом роскоши.

Сияние Swarovski: 1000 долларов за игрушку

Украшения для ёлки за тысячи долларов. Фото © swarovski.com

Бренд Swarovski давно сделал кристаллы неотъемлемой частью праздничного декора. Его игрушки переливаются всеми цветами радуги: от классических прозрачных до глубоких синих и золотых оттенков. Особое внимание уделяется деталям: каждая снежинка, звезда или шарик вырезаны с ювелирной точностью. Цены начинаются от 300 долларов, а доходят... Ну, вот этого Щелкунчика можно сейчас купить за 1100 долларов!

Prada: шахматные шары за 400 долларов

Топ-6 роскошных новогодних игрушек. Фото © secondfriendstore.ru

Бренд Prada не смог пройти мимо новогодних праздников. Его стеклянные шары, украшенные шахматным узором и логотипом, стали настоящим вызовом традициям. Цветовые решения минималистичны — чёрно-белый и красно-белый. На первый взгляд просто, но именно за эту простоту и статус бренда поклонники готовы платить 400 долларов за один шар.

Krebs Glas Lauscha: роскошь за 20 000 долларов

Кашемир, золото и бриллианты на ёлке. Фото © worldshop

Этот немецкий бренд создаёт ёлочные украшения с 1847 года. Одно из его самых выдающихся изделий стоит 20 000 долларов. Это ярко-красный шар, украшенный сеткой из золота и 120 бриллиантами. Такой аксессуар больше подходит для музея, чем для ёлки, но разве это останавливает коллекционеров?

Hallmark Jewellers: бриллиантовый шедевр за 137 000 долларов

Почему ёлочные шары стоят миллионы. Фото © VK / Мир Драгоценных Камней

Самая дорогая ёлочная игрушка в мире принадлежит британскому ювелирному дому Hallmark Jewellers. Белое золото, 1500 бриллиантов и 188 рубинов. Стоимость этой роскоши — 137 000 долларов. На её создание ушло 130 часов кропотливой работы, и она до сих пор остаётся непроданной. Возможно, потому что это не просто украшение, а символ абсолютной эксклюзивности.

Набор ёлочных шаров Tsar за 99 500 рублей

Сказочно дорогие ёлочные игрушки. Фото © tsum

Благодаря тонкой ручной росписи на каждом из шариков немецкого бренда Tsar изображены сказочные мотивы: принцессы, коварные чудища и сценки из преданий. Детали прорисовываются с большой точностью и вниманием к историческим и культурным особенностям сюжетов, что придаёт игрушкам особую атмосферу и ценность для коллекционеров. 100 тысяч за шесть штук — практически 17 тысяч за один шарик. Неплохо!