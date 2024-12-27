Китайский Новый год 2025: как правильно встретить, чтобы стать богатым и счастливым Китайский Новый год — самый важный и продолжительный праздник в Китае и других странах Восточной Азии. Какого числа он наступает, сколько длится, какие у него традиции и какой символ у 2025 года — читайте подробнее на Life.ru. 27 декабря, 14:00 Когда в 2025 году будет китайский Новый год и как его правильно отметить. Обложка © Шедеврум

Китайский Новый год — один из самых важных и ярких праздников в Китае и других странах Восточной Азии. Это уникальное торжество привлекает миллионы туристов своей красочной атмосферой, многовековыми традициями и глубоким культурным смыслом. В 2025 году он принесёт ещё больше волшебства, ведь Новый год по китайскому календарю обещает быть особенно интересным. Рассказываем, когда он наступает, сколько длится и какие традиции его сопровождают.

Какого числа начинается китайский Новый год в 2025 году

Китайский Новый год 2025: когда начинается. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Alexey Fedorenko

Китайский Новый год наступает согласно лунному календарю. В 2025 году он начинается 29 января, что делает этот день особенным для миллионов людей по всему миру. Этот праздник также называют Праздником весны, ведь он символизирует пробуждение природы и начало нового жизненного цикла. Празднование китайского Нового года сопровождается масштабными подготовками. За несколько недель до главного дня начинается уборка домов, приготовление праздничных блюд и покупка подарков для близких. Китайцы верят, что чистый дом и доброе отношение к близким принесут удачу в будущем году.

Сколько длится китайский Новый год

Официально китайский Новый год длится 15 дней, завершаясь праздником Фонарей. Тем не менее подготовка и сами празднования могут продолжаться гораздо дольше. В течение этих двух недель люди посещают родственников, устраивают застолья и участвуют в уличных представлениях. Каждый день имеет своё символическое значение. Например, первый день посвящён встрече нового года, второй — почитанию родителей, а пятый считается днём встречи бога богатства. Финальное торжество, праздник Фонарей, проходит в яркой и праздничной атмосфере с шествиями и зажжёнными фонариками.

Символы китайского Нового года 2025

Деревянная Зелёная Змея — символ китайского Нового года 2025. Фото © Freepik

Символом 2025 года по китайскому календарю станет Деревянная Зелёная Змея. Этот знак ассоциируется с мудростью, интуицией и силой трансформации. Деревянная стихия добавляет чешуйчатой красавице стабильности и гармонии. Считается, что год Змеи принесёт удачу тем, кто готов к переменам и новым начинаниям. Она покровительствует людям, стремящимся к самосовершенствованию и глубокому пониманию окружающего мира.

Как отмечают Новый год в Китае

Китайский Новый год — это время, когда города преображаются. На улицах зажигаются тысячи фонариков, проводятся яркие парады с традиционными танцами, включая знаменитый танец дракона. Эти мероприятия символизируют изгнание злых духов и привлечение удачи. Особое место занимает праздничный стол. На него обязательно ставят блюда, которые несут символическое значение: рыбу (к изобилию), пельмени (к богатству) и сладкие рисовые шарики (к единству семьи). Каждый ингредиент и форма блюда тщательно продуманы, чтобы обеспечить удачу в новом году.

Восточные приметы и традиции на китайский Новый год

Восточные традиции китайского Нового года. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Roman Samborskyi

Китайский Новый год богат традициями и приметами. Одной из ключевых является запрет на уборку в первые дни праздника, чтобы не «вымести» удачу. Также важно избегать ссор и негатива, ведь это может повлиять на всю судьбу в наступающем году. Люди надевают новую одежду, чаще всего красного цвета, который символизирует счастье и защиту от злых сил. Особое внимание уделяется украшению домов: повсюду развешиваются красные фонарики и парные надписи с пожеланиями.

Что дарят на китайский Новый год

Традиционный подарок на китайский Новый год — это красные конверты с деньгами, известные как «хунбао». Их дарят детям и молодёжи как символ благополучия и удачи. Кроме того, популярны подарки в виде фруктов (например, мандаринов) и сладостей. Важно помнить, что подарки должны быть символичными. Например, часы или ножи категорически запрещены, так как они ассоциируются с разлукой.

Китайский Новый год в Москве 2025

Китайский Новый год в Москве 2025: куда сходить. Фото © ТАСС / Михаил Метцель

В последние годы китайский Новый год активно празднуется и в Москве. В 2025 году жители и гости столицы смогут посетить тематические мероприятия в парках и культурных центрах. Традиционные танцы дракона, ярмарки с китайской кухней и мастер-классы по каллиграфии станут частью программы. Особое внимание уделят праздничным инсталляциям в популярных местах, таких как парк «Сокольники» и ГУМ. Любители экзотической кухни смогут попробовать китайские новогодние блюда в ресторанах столицы, где в этот период предлагают специальные тематические меню.

Погружение в атмосферу китайского Нового года — это уникальная возможность узнать больше о традициях и культуре Востока. Встречайте 2025 год с мудростью Змеи и открытостью к новому, и он обязательно станет для вас успешным и счастливым.

Авторы Сергей Трофимов