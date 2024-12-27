Что опаснее для организма: облизать унитаз или нарядить ёлку? Ответ вас шокирует
Где больше микробов? На ободке унитаза или на безобидных ёлочных игрушках? Life.ru прочитал последние исследования британских учёных и пришёл к вам с ответом.
Мы любим наряжать ёлку на Новый год так же сильно, как ненавидим чистить унитаз. Отхожее место ассоциируется у нас с грязью, бактериями и опасностью инфекций. Но следующий факт вас сильно удивит: оказывается, унитаз на самом деле чище, чем ёлочные игрушки. Рассказываем подробности в материале.
Самые грязные новогодние украшения
Оказывается, на ободке унитаза меньше бактерий, чем на ёлочных игрушках. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Vitalii M
Итак, в канун нового, 2025 года учёные из компании Initial Washroom Hygiene решили исследовать ёлочные игрушки на предмет бактериального заражения. Пробы взяли с 25 предметов из пяти домов. Для исследования использовали биолюминесцентный материал АТФ (аденозинтрифосфат). Этим материалом покрывают поверхность, на которой предполагается наличие бактерий. Так как материал биолюминесцентный, он светится при соприкосновении с живыми микроорганизмами. Количество микробов вычисляют как раз по яркости этого света, который измеряют в световых единицах.
На 60 процентах ёлочных игрушек обнаружили уровень заражения, превышающий 500 световых единиц. На ёлочных шарах оказалось 610 световых единиц, на рождественских венках — 430, а на гирляндах рекордно низкий показатель: 286. Получается, игрушки, шары и венки представляют наибольшую опасность: одному Богу известно, какие болезни могут передать эти новогодние украшения.
А на ободке унитаза сколько микробов?
На ободке унитаза почти в три раза меньше бактерий, чем на обычных ёлочных шарах. Фото © Shutterstock / FOTODOM / fongbeerredhot
Ещё в 2012 году исследователи из той же компании изучили количество микробов на ободках унитазов из нескольких домов. Результаты тогда тоже шокировали: на сиденьях нашлось всего 220 световых единиц. Это почти в три раза меньше, чем на ёлочных шарах. Так что в следующий раз не бойтесь своих керамических тронов: они таят в себе гораздо меньшую опасность, чем праздничные атрибуты Нового года. Естественно, при условии соблюдения всех норм гигиены и регулярной уборки санузла.
Как обезопасить себя от ёлочных игрушек
Ёлочные игрушки нужно протирать влажными салфетками. Фото © Shutterstock / FOTODOM / New Africa
Мы уже выяснили, что ёлочные игрушки просто кишат бактериями. Что сделать, чтобы максимально снизить влияние этой ёлочной заразы на организм? У нас есть несколько рекомендаций:
- Протрите каждую игрушку антибактериальными салфетками.
- В качестве альтернативы можно вымыть игрушки с мылом, но ни в коем случае не мойте под водой гирлянды.
- Тщательно вымойте руки до и после того, как украсите ёлку. Помните: 80 процентов инфекций передаются именно через прикосновения.
Какие ещё атрибуты Нового года представляют опасность?
Самый грязный новогодний предмет — это коробка от ёлки. Сама новогодняя ель не отстаёт: она тоже кишит микробами. Фото © Freepik
Сейчас мы вас ещё больше шокируем, но игрушки — не самые опасные элементы новогодних праздников. Главный символ Нового года, искусственная ёлка, просто кишит всевозможной заразой: биолюминесцентный анализ показал целых 780 световых единиц! Так что, наряжая новогоднее пластиковое деревце, будьте предельно осторожны.
Но абсолютный лидер по новогоднему бактериальному загрязнению — это отнюдь не ёлка. Коробки для них показали 845 единиц светового загрязнения. Это не просто много, это очень много! Обязательно протирайте коробки не только мокрой тряпкой от пыли, но и антимикробными салфетками: так вы убьёте хотя бы малую часть вредоносных бактерий.
Стоит ли мыть новогодние игрушки с мылом?
Ёлочные игрушки просто необходимо мыть с мылом, чтобы избавиться от части бактерий. Фото © Shutterstock / FOTODOM / New Africa, ShineTerra
Конечно, мыть новогодние игрушки никому не хочется. Это кажется последовательностью монотонных и бессмысленных действий. Но, как выяснили учёные, чистить их просто необходимо: уж слишком много бактерий. Грязные новогодние украшения опасны для жизни: обилие бактерий может передавать человеку инфекции, от этого могут пострадать и дети, и пожилые люди, особенно уязвимые к болезням. Так что мыть игрушки с мылом однозначно стоит, равно как и протирать мыльным раствором либо влажными салфетками коробку от ёлки, лидера по микробному загрязнению. Если это возможно, попробуйте также помыть и саму ёлку: бактерий и на ней видимо-невидимо. Единственное: оставьте в покое гирлянду, на ней микроорганизмов не так много, ну и от воды она, скорее всего, перестанет работать.
Мы рассказали вам об опасностях ёлочных игрушек и других новогодних украшений. То, насколько много на них вредоносных микроорганизмов, — просто сенсация, в это невозможно до конца поверить. Тем не менее современные методы исследований очень редко ошибаются. Предлагаем, впрочем, немного развеяться и почитать прогнозы на новогодние праздники для всех знаков зодиака.
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