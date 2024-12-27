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27 декабря, 14:30

Тест: Вы на 100% готовы к Новому году, если угадаете все 6 фильмов СССР по кадру с ёлкой

А вы знали, что ёлка в советском стиле — главный тренд наступающего года? Нет? Тогда скорее черпайте вдохновение в этом тесте!

Наряженная ёлка уже на протяжении долгих лет является центром праздника, символом надежды и тепла, вокруг которого собираются близкие люди и вспоминают самые приятные моменты прошедшего года. Гирлянды, игрушки, мишура — каждый элемент приносит с собой воспоминания и особую атмосферу. И как бы ни менялись тренды в декоре, сколько бы дорогих и эксклюзивных элементов ни появилось, мы всегда с особым трепетом будем вспоминать, как украшали ёлки во времена СССР! Самое время окунуться в прошлое и попробовать отгадать, в каких советских фильмах встречались главные атрибуты праздника!

Если ёлка уже стоит, продукты закуплены, а план вечеринки утверждён, то самое время очистить дом от злых духов! Проведите эти пять ритуалов до 31 декабря и начните 2025 год с чистого листа! Тренд на всё советское только набирает обороты, но не стоит спешить: эти отвратительные привычки Совка никто не хотел бы вернуть!

Секреты счастливых людей: Обязательно внедрите эти 10 привычек в 2025 году и измените жизнь
Секреты счастливых людей: Обязательно внедрите эти 10 привычек в 2025 году и измените жизнь
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Коллаж © Life.ru, фото © Shutterstock / FOTODOM / SSV.Photo, © Freepik, кадр из фильма «Карнавальная ночь», режиссёр
Эльдар Рязанов, сценаристы Борис Ласкин, Владимир Поляков / Kinopoisk

Виктория Мишинкина
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