Тест: Вы на 100% готовы к Новому году, если угадаете все 6 фильмов СССР по кадру с ёлкой

Наряженная ёлка уже на протяжении долгих лет является центром праздника, символом надежды и тепла, вокруг которого собираются близкие люди и вспоминают самые приятные моменты прошедшего года. Гирлянды, игрушки, мишура — каждый элемент приносит с собой воспоминания и особую атмосферу. И как бы ни менялись тренды в декоре, сколько бы дорогих и эксклюзивных элементов ни появилось, мы всегда с особым трепетом будем вспоминать, как украшали ёлки во времена СССР! Самое время окунуться в прошлое и попробовать отгадать, в каких советских фильмах встречались главные атрибуты праздника!