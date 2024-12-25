6 отвратительных привычек советских людей, которые исчезли вместе с Совком, и хорошо

Советской повседневности посвящено множество книг. И не только: наши папы, мамы и бабушки могут многое рассказать об этом времени и о том, как порой приходилось выстаивать многолюдные очереди за продуктами первой необходимости. Мы нашли шесть привычек, которые могли развиться у людей только в Стране Советов и которые сегодня покажутся странными и даже дикими. Но как хорошо, что они почти все остались в прошлом — вместе с СССР.

Привычка постоянно участвовать лотерее

Почему люди в СССР так обожали играть в лото и прочие лотереи. Фото © ТАСС / ITAR / Игорь Уткин

Откуда пошла у советских граждан любовь к лотерее? А как ещё можно было позволить себе дорогие вещи? С зарплатой 180 рублей и ценой, например, автомобиля во все 5000 накопить на средство передвижения было практически невозможно. Но у советских граждан была надежда: это всесоюзная денежно-вещевая лотерея. Для участия надо было купить билетик за 30 копеек — и в конце месяца в газете «Советская индустрия» появлялись номера победителей. Если кому-то действительно удавалось выиграть значимый подарок в эту лотерею, он становился героем города: к нему приезжали журналисты, он превращался в местную знаменитость.

Привычка искать художественную литературу где угодно, но не в книжных

Книги в Советском Союзе, самой читающей стране, были на вес золота. Фото © ТАСС / Юрий Павлов / Фотохроника

В книжном магазине тогда можно было купить только произведения в жанре соцреализма. Если вас интересовали великие европейские романы, приходилось попотеть. Так, «Трёх мушкетёров» или «Королеву Марго» можно было разве что получить за сдачу 20 килограммов макулатуры. Отдельным феноменом были люди, которые покупали книги не с целью чтения, а чтобы похвастаться. Вам могла достаться «Библиотека всемирной литературы» — и вы бы тут же приколотили её гвоздями к полке. Книга на самом деле была нужна не для того, чтобы её читать, а для того, чтобы показывать друзьям и знакомым, что вы интеллигентный человек.

Привычка «довести до ума» новую купленную вещь, а потом постоянно чинить

Нельзя было просто надеть ботинки: их перед этим надо было «довести до ума». Фото © ТАСС / Сергей Калачев / Фотохроника

Ещё один интересный факт про жизнь в СССР: советские люди сначала «доводили до ума» что-то купленное — и только потом использовали. Вы не могли просто взять и надеть новенькие ботинки, равно как и не могли сразу сесть в выигранный в лотерею автомобиль и поехать на нём, например, в театр. Любая вещь начинала для своего хозяина бесконечный цикл ремонта и модификаций, который начинался ещё до непосредственного её использования. Так, ботинки нужно было долго и кустарными методами растягивать, а машине сразу требовались дефицитные запчасти. Если что-то протиралось или рвалось, купить новое такое же было нереально: так что любой советский человек был немного мастером по ремонту.

Привычка строить голубятни в каждом дворе

Разведение птиц в плотной городской застройке — неотъемлемая часть городской жизни в СССР. Фото © Shutterstock / FOTODOM / VPales

Этот милый обычай, показанный, например, в такой киноклассике, как «Любовь и голуби», наполнял смыслом жизнь многих советских мужчин. Голубей специально покупали на рынках, дрессировали, устраивали конкурсы между дворами: чьи птицы дальше пролетят? Сейчас разведение голубей в плотной городской застройке нарушило бы ряд санитарных норм.

Привычка не мыться в коммуналках, а ходить в общественные бани

В коммуналке могло жить несколько семей, и даже ванную кто-то мог оборудовать под жилое помещение. Поэтому народ в СССР часто пользовался банями. Фото © ТАСС / Валерий Бушухин / Фотохроника

Невероятно, но факт. Плотность расселения советских граждан всегда была высока. В одной двухкомнатной квартире могли жить две семьи, и даже ванную кто-то мог оборудовать под своё жилое пространство. В связи с этим советские граждане предпочитали общественные бани: с самого раннего утра занимали очередь в Сандуны в Москве или в бани на Таллинской улице в Ленинграде.

В ресторане к вам за столик могли подсадить незнакомца

Совершенно случайного человека из очереди могли подсадить к вам за столик в ресторане. Фото © ТАСС / П. Лисенкин / Фотохроника

Это ещё один странный советский обычай, который на данный момент ушёл в прошлое — и слава богу! Ни для кого не секрет, что советский человек значительную часть своей жизни простаивал в очереди. Ресторанов это тоже касалось: штатной была ситуация, при которой за столиками кончались места, образовывалась очередь — и случайного человека из этой очереди могли подсадить, например, за столик к паре. Это особенно неприятно, когда у вас свидание: сразу получается приключение в духе «Иронии судьбы».