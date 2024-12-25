Министр промышленности и торговли России Антон Алиханов отвезёт 9-летнего мальчика на завод по производству танков в рамках акции «Ёлка желаний». Ярослав из села Октябрьский Удмуртии рассказал о своей заветной мечте — он хочет посмотреть, как в стране делают танки. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

Алиханов исполнит желание семи детей в рамках акции «Ёлка желаний». Видео © Telegram / Правительство России

Принявший участие в акции «Ёлка желаний» глава Минпромторга РФ исполнит желания сразу семи детей. Среди них оказались Матвей и Владимир, которые мечтают посетить российские производственные предприятия: автомобильный завод и «Метровагонмаш».

А Артём написал, что мечтает сходить на концерт рок-группы, 7-летняя Елизавета рассказала, что хочет посетить КидБург — детский город профессий. Вероятно, малышка уже думает о своём будущем выборе специальности. Владислав мечтает стать счастливым обладателем конструктора, а Алиса — попасть в московский центр синхронного плавания.

«Возможно, исполнение желаний поможет им в будущем найти собственную профессию, стать успешными счастливыми людьми», — сказал Алиханов в эфире телеканала «Россия 24».