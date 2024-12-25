Алиханов исполнит желание семи детей в рамках акции «Ёлка желаний»
Алиханов в рамках «Ёлки желаний» исполнит мечту мальчика посетить танковый завод
Министр промышленности и торговли России Антон Алиханов отвезёт 9-летнего мальчика на завод по производству танков в рамках акции «Ёлка желаний». Ярослав из села Октябрьский Удмуртии рассказал о своей заветной мечте — он хочет посмотреть, как в стране делают танки. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.
Алиханов исполнит желание семи детей в рамках акции «Ёлка желаний». Видео © Telegram / Правительство России
Принявший участие в акции «Ёлка желаний» глава Минпромторга РФ исполнит желания сразу семи детей. Среди них оказались Матвей и Владимир, которые мечтают посетить российские производственные предприятия: автомобильный завод и «Метровагонмаш».
А Артём написал, что мечтает сходить на концерт рок-группы, 7-летняя Елизавета рассказала, что хочет посетить КидБург — детский город профессий. Вероятно, малышка уже думает о своём будущем выборе специальности. Владислав мечтает стать счастливым обладателем конструктора, а Алиса — попасть в московский центр синхронного плавания.
«Возможно, исполнение желаний поможет им в будущем найти собственную профессию, стать успешными счастливыми людьми», — сказал Алиханов в эфире телеканала «Россия 24».
Ранее стало известно, что Глава Министерства обороны России Андрей Белоусов присоединился к акции «Ёлка желаний», в рамках которой исполнит два желания детей. Белоусов снял с новогодней ёлки открытку с желанием мальчика Вани из Тульской области, который хочет приехать в Санкт-Петербург.
Telegram / Минпромторг России