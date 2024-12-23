Глава Минобороны Белоусов исполнит две детские мечты в рамках «Ёлки желаний»

Глава Министерства обороны России Андрей Белоусов принял участие в традиционной новогодней акции «Ёлка желаний». Министр снял с праздничного дерева открытку мальчика Вани из Тульской области, который мечтает побывать в Санкт-Петербурге.

Министр обороны России Андрей Белоусов принял участие в акции «Ёлка желаний». Обложка © Telegram / Минобороны России

«Андрей Белоусов пригласил Ивана в Санкт-Петербург, где для него будет организована обширная культурная программа», — сообщили в Министерстве обороны.

Также глава оборонного ведомства исполнит мечту юных ростовчан Егора и Виктории, которые мечтают в год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне посетить парад 9 мая в Москве.

Уточняется, что в благотворительной акции приняли участие и заместители министра обороны. Также пресс-служба министерства сообщает, что «Елка желаний» проводится в воинских частях и военных гарнизонах в разных регионах России. В мероприятии участвуют командиры, офицеры, начальники и члены семей военнослужащих. В Минобороны пообещали, что в течение новогодних праздников все мечты детей будут исполнены.

Ранее в акции «Ёлка желаний» принял участие президент России Владимир Путин. В этот раз глава государства станет волшебником сразу для трёх ребят. Сначала президент исполнит желание девочки, которая мечтает побывать пилотом авиатренажёра. Потом он организует репетицию ансамбля народного танца имени Моисеева для второго ребёнка. Третья детская мечта — поездка в Санкт-петербург.