Григоренко в рамках «Ёлки желаний» исполнит мечту девочки увидеть «Щелкунчик»

Вице-премьер — руководитель аппарата правительства России Дмитрий Григоренко в рамках акции «Ёлка желаний» исполнит мечту 8-летней Тани Якушкиной. Об этом сообщили в телеграм-канале кабмина.

Дмитрий Григоренко принял участие в акции «Ёлка желаний». Видео © Telegram / Правительство России

Девочка написала, что очень хочет побывать на балете «Щелкунчик» в Большом театре.

«Я тоже мечтаю посетить балет «Щелкунчик» в Большом театре», — сказал вице-премьер.

В телеграм-канале правительства добавили, что в акции также приняли участие первый вице-премьер Денис Мантуров, вице-премьер Виталий Савельев и министр финансов Антон Силуанов. Среди детских желаний — встреча с пианистом Денисом Мацуевым, поездка на фестиваль «Русское Рождество», ударная установка и другие.

Ранее в акции «Ёлка желаний» принял участие президент России Владимир Путин. В этот раз глава государства станет волшебником сразу для трёх ребят. Сначала президент исполнит желание девочки, которая мечтает побывать пилотом авиатренажёра. Потом он организует репетицию ансамбля народного танца имени Моисеева для второго ребёнка. Третья детская мечта — поездка в Санкт-петербург.