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17 декабря, 17:03

«С большой радостью»: Матвиенко исполнит две детские мечты в рамках акции «Ёлка желаний»

Матвиенко приняла участие в благотворительной акции «Ëлка желаний»

Председатель Совфеда Валентина Матвиенко открыла благотворительную акцию «Ёлка желаний» и приняла в ней участие. Она сняла новогодние шары с мечтами шестилетнего Димы из Санкт-Петербурга и 11-летнего Арсения из Курской области. Первый хочет конструктор, а второй — умные часы. Матвиенко пообещала, что Дед Мороз скоро исполнит их желания.

Валентина Матвиенко дала старт акции «Ёлка желаний». Видео © Telegram / Совет Федерации

«Все сенаторы всегда осознанно и с большой радостью участвуют в «Ёлке желаний». Это действительно добрый проект, когда дети по всей стране могут ощутить новогоднее волшебство», — отметила спикер Совфеда.

Арсений из Курской области сейчас находится в пункте временного размещения в Санкт-Петербурге. Вместе с ним в комнате проживают пять его товарищей. Матвиенко пообещала, что с ними тоже свяжутся и ребята получат заветные новогодние подарки. Она также подчеркнула, что сейчас главное делание всех россиян — это скорейшее наступление мира во всех уголках России.

Ранее президент России Владимир Путин традиционно принял участие в благотворительной акции «Ёлка желаний». Одна из девочек, участвующих в акции, мечтает побывать в роли пилота авиатренажёра, другая — посетить репетицию ансамбля народного танца имени Моисеева. Ещё один ребёнок всегда мечтал побывать в Петербурге. Путин пообещал исполнить мечты.

История 6 улыбок: Как Владимир Путин вместо Деда Мороза исполнял детские мечты на «Ёлке желаний»
История 6 улыбок: Как Владимир Путин вместо Деда Мороза исполнял детские мечты на «Ёлке желаний»
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Telegram / Совет Федерации

Полина Никифорова
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