«С большой радостью»: Матвиенко исполнит две детские мечты в рамках акции «Ёлка желаний»
Матвиенко приняла участие в благотворительной акции «Ëлка желаний»
Председатель Совфеда Валентина Матвиенко открыла благотворительную акцию «Ёлка желаний» и приняла в ней участие. Она сняла новогодние шары с мечтами шестилетнего Димы из Санкт-Петербурга и 11-летнего Арсения из Курской области. Первый хочет конструктор, а второй — умные часы. Матвиенко пообещала, что Дед Мороз скоро исполнит их желания.
Валентина Матвиенко дала старт акции «Ёлка желаний». Видео © Telegram / Совет Федерации
«Все сенаторы всегда осознанно и с большой радостью участвуют в «Ёлке желаний». Это действительно добрый проект, когда дети по всей стране могут ощутить новогоднее волшебство», — отметила спикер Совфеда.
Арсений из Курской области сейчас находится в пункте временного размещения в Санкт-Петербурге. Вместе с ним в комнате проживают пять его товарищей. Матвиенко пообещала, что с ними тоже свяжутся и ребята получат заветные новогодние подарки. Она также подчеркнула, что сейчас главное делание всех россиян — это скорейшее наступление мира во всех уголках России.
Ранее президент России Владимир Путин традиционно принял участие в благотворительной акции «Ёлка желаний». Одна из девочек, участвующих в акции, мечтает побывать в роли пилота авиатренажёра, другая — посетить репетицию ансамбля народного танца имени Моисеева. Ещё один ребёнок всегда мечтал побывать в Петербурге. Путин пообещал исполнить мечты.
Telegram / Совет Федерации