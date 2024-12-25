Беби-бум наоборот: Помощь Украине аукнулась экзистенциальной угрозой для 12 стран ЕС
12 европейских стран достигли сверхнизкой рождаемости из-за конфликта на Украине
Германия пополнила список стран Евросоюза со сверхнизкими показателями рождаемости. Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на Федеральное статистическое ведомство республики.
«В 2023 году рождаемость в Германии упала до 1,35 ребёнка на женщину, что ниже «сверхнизкого» порогового значения ООН в 1,4. При таком сценарии падение рождаемости будет трудно обратить вспять», — отметили авторы публикации.
Более низкие показатели наблюдаются лишь у Эстонии и Австрии. Также в этом списке с похожими проблемами числятся Испания, Греция и Италия. В тексте сказано, что граждане отказываются рожать детей из-за высокой инфляции, страха потерять рабочее место и беспокойства, вызванного конфликтом на Украине, который опоясывает обе этих причины.
Ранее об этой проблеме заговорил американский бизнесмен Илон Маск, заявивший, что Европе и Германии грозит исчезновение из-за экстремально низких уровней рождаемости в государствах Евросоюза. По его словам, это стало следствием глубокого кризиса.
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