Авиакатастрофа в Казахстане
Новый год
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 декабря, 13:53

Беби-бум наоборот: Помощь Украине аукнулась экзистенциальной угрозой для 12 стран ЕС

12 европейских стран достигли сверхнизкой рождаемости из-за конфликта на Украине

Германия пополнила список стран Евросоюза со сверхнизкими показателями рождаемости. Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на Федеральное статистическое ведомство республики.

«В 2023 году рождаемость в Германии упала до 1,35 ребёнка на женщину, что ниже «сверхнизкого» порогового значения ООН в 1,4. При таком сценарии падение рождаемости будет трудно обратить вспять», — отметили авторы публикации.

Более низкие показатели наблюдаются лишь у Эстонии и Австрии. Также в этом списке с похожими проблемами числятся Испания, Греция и Италия. В тексте сказано, что граждане отказываются рожать детей из-за высокой инфляции, страха потерять рабочее место и беспокойства, вызванного конфликтом на Украине, который опоясывает обе этих причины.

«Девушки нужны!» Путин прокомментировал ситуацию с рождаемостью в России
«Девушки нужны!» Путин прокомментировал ситуацию с рождаемостью в России

Ранее об этой проблеме заговорил американский бизнесмен Илон Маск, заявивший, что Европе и Германии грозит исчезновение из-за экстремально низких уровней рождаемости в государствах Евросоюза. По его словам, это стало следствием глубокого кризиса.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Respiro

Владимир Озеров
  • Новости
  • Украина
  • ЕС
  • Дети
  • Германия
  • Мировая политика
  • Общество
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar