Беби-бум наоборот: Помощь Украине аукнулась экзистенциальной угрозой для 12 стран ЕС

Германия пополнила список стран Евросоюза со сверхнизкими показателями рождаемости. Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на Федеральное статистическое ведомство республики.

«В 2023 году рождаемость в Германии упала до 1,35 ребёнка на женщину, что ниже «сверхнизкого» порогового значения ООН в 1,4. При таком сценарии падение рождаемости будет трудно обратить вспять», — отметили авторы публикации.

Более низкие показатели наблюдаются лишь у Эстонии и Австрии. Также в этом списке с похожими проблемами числятся Испания, Греция и Италия. В тексте сказано, что граждане отказываются рожать детей из-за высокой инфляции, страха потерять рабочее место и беспокойства, вызванного конфликтом на Украине, который опоясывает обе этих причины.