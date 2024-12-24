Милославский, Новосельцев, Мюнхгаузен: Кого мог бы сыграть Бурак Озчивит в советском кино?

Бурак Озчивит известен в первую очередь по хиту «Великолепный век», где он сыграл красавца Бали-бея. Потом был сериал «Королёк — птичка певчая», где Озчивит выступил в роли главного героя Кямрана. К международному признанию Бурак Озчивит шёл достаточно долго: в начале нулевых он успел поработать в модельной индустрии и даже выиграл титул «Лучшая модель Турции» в 2003-м. С 2006 года Бурак сменил карьеру манекенщика на актёра: и добился на этом поприще успеха не только в Турции, но и в России. Ждите его появления в новогодней премьере «Ёлки-11»! А мы расскажем, кого, по нашему мнению, харизматичный турецкий актёр мог бы сыграть в советском кинематографе. Ведь Бурак сегодня празднует день рождения.

Жорж Милославский, «Иван Васильевич меняет профессию»

Бурак Озчивит шикарно смотрится в роли профессионального домушника Жоржа Милославского. Фото © Кадр из фильма «Иван Васильевич меняет профессию», режиссёр Леонид Гайдай, сценаристы Владлен Бахнов, Леонид Гайдай, Михаил Булгаков / Kinopoisk, © Кадр из фильма «Великолепный век», режиссёр Дурул Тайлан, Ямур Тайлан, Ягыз Алп Акайдын и др., сценаристы Мераль Окай, Йылмаз Шахин / Kinopoisk

Бурак Озчивит отлично заменил бы Леонида Куравлёва в этой бессмертной классике советской комедии. У него получился бы замечательный Жорж Милославский нового образца: несгибаемый авантюрист — это амплуа Бурака. Из военачальника Османской империи в профессионала взлома — такое преображение доступно только самым талантливым актёрам. Вдвойне интересно представить себе Бали-бея в царской России времён Ивана Грозного. Как бы он себя вёл? Чем бы запомнился турецкий актёр в этой роли? Только воображение может подсказать.

Министр-администратор, «Обыкновенное чудо»

Бурак Озчивит придаёт неповторимый колорит фильму. Фото © Кадр из фильма «Обыкновенное чудо», режиссёр Марк Захаров, сценаристы Марк Захаров, Евгений Шварц / Kinopoisk, © Кадр из фильма «Королёк — птичка певчая», режиссёр Чаган Ырмак, Доган Юмит Караджа, сценаристы Севги Йильмаз, Решад Нури Гюнтекин / Kinopoisk

Бурак отлично бы справился с ролью администратора, сыгранной Андреем Мироновым. К тому же для него это был бы шанс доказать, что он не актёр одной роли: Озчивит может играть как драматического Бали-бея, так и комедийных персонажей. Сдержанный, но всё же по своей сути комичный персонаж министра-администратора — отличный выбор для этой цели. Интересно, как бы Озчивит обыграл эпизод, в котором министру-администратору приходится стрелять в принцессу?

Анатолий Новосельцев, «Служебный роман»

В роли стеснительного Новосельцева из «Служебного романа» Бурак Озчивит смотрится особенно очаровательно! © Кадр из фильма «Служебный роман», режиссёр Эльдар Рязанов, сценаристы Эмиль Брагинский, Эльдар Рязанов / Kinopoisk, © Кадр из фильма «Семейный дом», режиссёры Озлем Дюндар, Мустафа Шевки Доган, сценаристы Арзу Бироль, Филиз Экинджи, Эмин Гюрсой / Kinopoisk

В роли, предназначенной для Андрея Мягкова, Озчивит бы смотрелся забавно, но очаровательно. Неловкий Новосельцев, влюбившийся в наводящую ужас Мымру из советского НИИ, — хорошая возможность попробовать себя в принципиально новой роли. Кстати, на роль Мымры отлично подошла бы супруга актёра, Фахрие Эвджен.

Мюнхгаузен, «Тот самый Мюнхгаузен»

Бурак Озчивит, конечно, прекрасно подходит на роль барона Мюнхгаузена: он идеально заменяет Олега Янковского © Кадр из фильма «Тот самый Мюнхгаузен», режиссёр Марк Захаров, сценарист Григорий Горин / Kinopoisk, © Кадр из фильма «Чёрная любовь», режиссёры Хилал Сарал, Экин Пандир, сценаристы Аныл Эке, Бурджу Гёргюн Топташ, Озлем Йылмаз / Kinopoisk

Не самая обычная для Бурака Озчивита роль, но, безусловно, самая характерная. Заменить Олега Янковского — это сложно, а заменить Олега Янковского в фильме, который любят поколения телезрителей, причём независимо от возраста, — сложно вдвойне. В любом случае, на наш взгляд, он с задачей превосходно справится! Мюнхгаузен Янковского надолго запомнился советскому зрителю: интересно, какой характер привнесёт в роль турецкий актёр?

Иванушка, «Чародеи»

Бурак Озчивит в роли Иванушки почти так же очарователен, как и в роли Новосельцева. © Кадр из фильма «Чародеи», режиссёр Константин Бромберг, сценаристы Аркадий Стругацкий, Борис Стругацкий / Kinopoisk, © Кадр из фильма «Мой брат», режиссёр Мерт Байкал, сценарист Зафер Кюлюнк / Kinopoisk

Персонаж Александра Абдулова из комедийного телевизионного фильма по сценарию братьев Стругацких — ещё один пример того, как Бурак Озчивит мог бы вписаться в совершенно новую и нехарактерную для него роль. Думаем, после «Ёлок-11» нужно будет раскрыть весь комедийный потенциал этого актёра. Роль молодого мастера экспериментальной фабрики музыкальных инструментов, влюблённого в коллегу, заставит Бурака полностью раскрыться!

Женя Колышкин, «Женя, Женечка и "Катюша"»

Бурак Озчивит в роли интеллигентного солдата Жени Колышкина — отдельный вид милоты. © Кадр из фильма «Женя, Женечка и «Катюша»», режиссёр Владимир Мотыль, сценаристы Булат Окуджава, Владимир Мотыль / Kino-teatr, © Кадр из фильма «Жизнь отдам», режиссёр Чагатай Тосун, сценарист Зафер Кюлюнк / Kino-teatr

Это будет трагикомическая роль для Бурака, и здесь ему предстоит заменить Олега Даля в военной драме. Фильм по мотивам повести Булата Окуджавы «Будь здоров, школяр!» — замечательный пример послевоенного кино и картина, с которой звезда Даля действительно зажглась. Особенно интересно, каким образом Бурак Озчивит будет играть интеллигентного московского юношу, живущего в мире своих фантазий и прочитанных книг. К тому же вообразить Бали-бея или Кямрана в сеттинге времён Великой Отечественной войны — особенно сложная гимнастика для мозга.

Феликс Дзержинский, «Шестое июля»

Да, это Бурак Озчивит в роли Феликса Дзержинского. К такому вас жизнь не готовила, не правда ли? © Кадр из фильма «Шестое июля», режиссёр Юлий Карасик, сценарист Михаил Шатров / Kinopoisk, © Кадр из фильма «Основание: Осман», режиссёры Ахмет Йильмаз, Фетхи Байрам, Метин Гюнай, сценаристы Аслы Зейнеп Пекер Боздаг, Мехмет Боздаг, Атилла Энгин и др. / Kinopoisk

Это будет самая серьёзная советская роль, которую сыграет Бурак Озчивит. И да, вы не ослышались — он будет играть «Железного Феликса» из исторической драмы Юлия Карасика. Кстати, в оригинальном советском кино эта роль досталась Василию Лановому. В фильме турецкому актёру предстоит сыграть арестованного во время подавления мятежа левых эсеров революционера.