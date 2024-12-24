Альтушка с «Госуслуг» и чилловый парень: 8 лучших мемов, которые подарил нам 2024 год

2024 год ещё не закончился, а мы уже готовы признать его настоящей сокровищницей мемов. Какие-то мемчики вызвали у нас слёзы (в основном от смеха), какие-то — ностальгию, а некоторые сделали Интернет ещё более уютным местом. Давайте вспомним восемь самых ярких интернет-явлений этого года.

Альтушка с «Госуслуг»: любовь по расписанию

Кто такие альтушки и почему они на «Госуслугах». Фото © YouTube / CONWAY

Если бы «Госуслуги» и романтика решили объединить усилия, то результат выглядел бы именно так. В начале 2024 года в Сети взорвался мем о загадочной государственной программе, согласно которой каждому скуфу (скромный и слегка неловкий молодой человек) выделяется по альтушке — девушке с яркой внешностью и готическим вайбом.

Эти образы мгновенно зажили своей жизнью. Контрастные пары — скуф в серой худи и альтушка с малиновыми волосами — стали героями мемов, фан-артов и даже графических новелл. Альтушки объединили в себе черты эмо, готов и e-girls, а их «госуслужебный» роман со скуфами оказался настоящим интернет-хитом.

Грустный хомяк: тот, кто понимает всех

Лучшие мемы 2024 года. Фото © YouTube / небуди

В феврале грустный хомяк с глазами размером с его душевную боль стал нашим всеобщим спутником. Первая волна популярности пришла с видео, где под драматичную музыку зверёк буквально смотрит в самую глубину наших тревог. Но это была только разминка. Хомяк быстро превратился в универсальный инструмент для описания неловких или немного грустных моментов. Упустили последний автобус? Таксист выбрал странный маршрут? Вспомнили, что забыли закрыть кран? Хомяк всё понимает.

«Постой, а можно я с тобой?»: питомцы, которые не оставляют нас одних

Самые милые и трогательные мемы 2024 года. Кадры из видео © TikTok / vir.r.r

Март 2024 года подарил нам трогательный мем о том, как животные следуют за нами по пятам. Коты, собаки и даже крысы в роликах с песней белорусской группы AP$ENT словно спрашивали: «Постой, а можно я с тобой?» Мем напомнил, что наши пушистые друзья всегда рядом, даже если мы идём в ванную или на кухню за чаем. Интернет завалили милые видео, где четвероногие компаньоны были настоящими звёздами.

«Тапать хомяка»: крипторазочарование года

Фото © Telegram / humster_kombat_bot

Лето стало временем массового «тапания хомяка». В игре Hamster Kombat пользователи пытались заработать виртуальные монетки, нажимая на экран с неугомонным зверьком. Надежды на реальную криптовалюту вдохновили людей так сильно, что они даже покупали массажёры, чтобы автоматизировать процесс. Но сентябрь принёс разочарование. Оказалось, что усилия стоили всего несколько долларов. Тем не менее фраза «тапать хомяка» осталась в культуре, а сам хомяк стал символом всех, кто не успел в нужный момент выйти из пирамиды.

AWAWA: крик души (и дамана)

AWAWA: самый жизненный мем 2024 года. Video © TikTok / Hyrax_fun

Если вам когда-нибудь хотелось просто покричать от усталости, сентябрьский мем AWAWA был для вас. В ролике, который облетел TikTok, зверёк даман громко выражает своё недовольство жизнью. Звук AWAWA тут же стал шаблоном для мемов о раздражении, тревоге и самых простых человеческих эмоциях. Иногда кажется, что он кричит: «Мама!» — и это делает мем ещё трогательнее.

Николай Василенко: лавандовый раф интернетов

Кто такой человек – лавандовый раф: Мем про Николая Василенко. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / nikolay_anatolievich_vasilenko

В октябре 2024 года Интернет нашёл свой антидепрессант. Бизнесмен Николай Василенко из Ростова-на-Дону стал известен своими спокойными и умиротворяющими рилсами. В них он рассказывал о своей жизни с улыбкой и оптимизмом, которому можно только позавидовать. Для тех, кто устал от информационного шума, Василенко стал своего рода виртуальным спа. Его видео пользователи пересылали друг другу со словами: «Это лучшее, что я видел за неделю».

«Бу! Испугался? Не бойся, я друг»

Фото © YouTube / Арсений Травкин

Октябрь также подарил мемного кота, который пытается нас успокоить, но почему-то пугает ещё больше. Кукольный герой с человеческой мимикой и мужским голосом выглядит так странно, что его невозможно забыть. Эти видео стали отличным способом шутить над первобытными страхами и странными моментами повседневной жизни. Цены на стоматологию? Отключили горячую воду? Котик Вискер здесь, чтобы тебя поддержать. Или напугать.

Просто чилловый парень

Кадры из видео © YouTube / raznoe qik

Если бы спокойствие можно было превратить в мем, то оно выглядело бы как чилловый парень. В ноябре картинка с псом в стильной одежде и подписью «Он просто чилловый парень, которому на всё наплевать» завоевала TikTok. Пользователи ассоциировали себя с этим персонажем, который сохранял спокойствие в самых сложных ситуациях. Мир рушится, но он просто чиллит. И это вдохновляло.