Как дочь Лазаревой и Шаца стала ведущей нового сезона «Орла и решки», где продвигают ценности ЛГБТ Соня Шац, дочь Татьяны Лазаревой** и Михаила Шаца*, готова на всё, чтобы заработать на безбедную жизнь в Лиссабоне. Её антироссийское «творчество» приносило копейки, но недавно ей доверили важную задачу, на которую, как она сама призналась, выделил деньги Госдеп. 23 декабря, 21:15 Соня Шац — дочь Татьяны Лазаревой** и Михаила Шаца*. Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © Shutterstock / FOTODOM / DHReeves, © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / sonyashats

Кто такая Соня Шац

26-летняя Соня Шац с гордостью называет себя чистокровным иноагентом. Её отец — признанный иноагентом Михаил Шац*. Её мать — экстремистка и иноагентка Татьяна Лазарева**. Яблоко от яблонь укатилось недалеко. Соня Шац публично критикует Россию.

Осенью вышел новый сезон «Орла и решки», где Соня Шац выступила одной из шести ведущих. Деньги на шоу выделило спонсируемое Госдепом США «Радио Свобода»*. Несмотря на то что девушка оказалась на проекте единственной россиянкой, роль ей доверили самую важную. Она во время путешествий якобы случайно встречала проукраинских релокантов из России, которые, все как на подбор, хаяли родину. Другой акцент нового сезона, как можно заметить, сделан на продвижении ЛГБТ**. Соня Шац нахваливала Берлин за гей-парады** и брала слезливое интервью у сбежавшей из Петербурга лесбиянки**.

Непонятно, как дочь Лазаревой** и Шаца* получила должность ведущей. Якобы ей — о чудо — вдруг написал и пригласил украинский продюсер. Думается, на самом деле всё было по-другому. Возможно, это тёплое местечко ей выхлопотали русофобы-родители.

Как Соня Шац бежала из России

После начала спецоперации Соня Шац «пару недель митинговала и переводила деньги украинцам», а потом после необходимых приготовлений улетела из России и уже не возвращалась. Проблем на границе не возникло, так как благодаря отцу у неё есть паспорт Израиля. Девушка недолго пожила в доме матери в Марбелье, заскучав, перебралась в Лиссабон. Показательно, что она не стала дожидаться, пока её московский парень Семён Шмелёв оформит шенген, и просто перебралась за границу без него. Он всё же присоединился к ней через пару месяцев. Семёну не позавидуешь. Бедолага живёт в Европе на птичьих правах: похоже, что его виза давно закончилась. Отношение Сони Шац к нему своеобразное. В какой-то момент она начала всем рассказывать, что он её абьюзит и причиняет ей боль, не даёт уйти. Либеральная тусовка, естественно, оплевала парня. Однако недавно Соня Шац призналась, что переборщила и вообще беременна от него.

Похоже, что Соня Шац пошла на такую подлость, потому что готова на всё ради хайпа. Невооружённым глазом видно, как она ищет известности и напрашивается в эфиры даже самых затхлых проукраинских каналов.









Как Соня Шац к известности идёт

Поддерживаемая скандальными родителями, девушка не стала получать высшее образование и сразу после школы запустила собственное шоу на Youtube. Впрочем, публика это «творение» просто не заметила. Все выпуски получились настолько не качественными, что Соня Шац их бесследно удалила. Хоть какие-то просмотры в её канале начали появляться лишь год назад. Эпатажа ради она назвала своё новое шоу Ahulinet. Аудитория — релоканты. Тематика крутится вокруг секса и геморроя. Самые популярные видео (а всего их у неё 18) набрали около 50 тысяч просмотров. То есть за весь год она в лучшем случае заработала тысячу долларов. Ещё она делала совместный подкаст с отцом, там ещё печальнее, около тысячи прослушиваний на все пять выпусков. Недавно Соня Шац начала петь и даже выпустила альбом, который доступен для прослушивания на известнейшей российской интернет-площадке. Девушка уже выступала вживую в камерном клубе Валенсии и на квартирнике в Барселоне. Билеты стоили от 25 евро, но всё равно мало кто пришёл.

Скорее всего, финансовое положение Сони Шац поправили съёмки в шоу «Орёл и решка». Но вряд ли этих денег хватит надолго. Девушка сама рассказывала, что они с парнем тратят свыше двух тысяч евро в месяц на жизнь в Лиссабоне. Впрочем, эти расходы легко покроет московская недвижимость Сони Шац.

До отъезда из России она пользовалась пятикомнатной квартирой в историческом модерновом особняке у Патриарших прудов на углу Спиридоновки и Садового кольца. Сейчас точно такая же недвижимость (совпадает адрес, этаж и площадь) продаётся за 100 млн рублей. Скорее всего, это и есть хоромы семьи Шац. Сдавать можно за полмиллиона рублей в месяц.

















* Внесены Минюстом России в реестр иностранных агентов. ** Лицо, признанное иноагентом в России, внесена в реестр террористов и экстремистов.

Авторы Пётр Егоров