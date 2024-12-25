Житель Грозного опознал племянника на видео с места авиакатастрофы в Казахстане
Некоторые люди, приехавшие встречать пассажиров с самолёта из Баку, до сих пор остаются в аэропорту Грозного. Один из встречающих узнал на видео с последствиями крушения, всплывшем в новостях, своего родственника, который пережил авиакатастрофу. Об этом сообщает ГТРК «Вайнах».
Мужчина увидел племянника на видео с последствиями авиакатастрофы в Актау. Видео © ГТРК «Вайнах»
Игбал рассказал, что его племянник Айхан летел к нему в гости в Грозный, но случилось непредвиденное — самолёт потерпел крушение. Родственника удалось опознать на видео, которое появилось уже после авиакатастрофы. Айхан уже сообщил дяде, что с ним всё в порядке. Его и других выживших определили в гостиницу и позднее отправят до выбранного ими населённого пункта. 21-летний выживший по-прежнему намерен погостить у него.
Напомним, что сегодня утром пассажирский самолёт потерпел крушение неподалёку от казахстанского города Актау. Причиной авиакатастрофы стало попадание птиц в двигатель судна. Из 69 пассажиров 32 человека чудом сумели выжить. Почти все они сидели в хвостовой части.
Telegram / ГТРК «Вайнах»