Житель Грозного опознал племянника на видео с места авиакатастрофы в Казахстане

Некоторые люди, приехавшие встречать пассажиров с самолёта из Баку, до сих пор остаются в аэропорту Грозного. Один из встречающих узнал на видео с последствиями крушения, всплывшем в новостях, своего родственника, который пережил авиакатастрофу. Об этом сообщает ГТРК «Вайнах».

Игбал рассказал, что его племянник Айхан летел к нему в гости в Грозный, но случилось непредвиденное — самолёт потерпел крушение. Родственника удалось опознать на видео, которое появилось уже после авиакатастрофы. Айхан уже сообщил дяде, что с ним всё в порядке. Его и других выживших определили в гостиницу и позднее отправят до выбранного ими населённого пункта. 21-летний выживший по-прежнему намерен погостить у него.