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Регион
25 декабря, 13:38

Житель Грозного опознал племянника на видео с места авиакатастрофы в Казахстане

Некоторые люди, приехавшие встречать пассажиров с самолёта из Баку, до сих пор остаются в аэропорту Грозного. Один из встречающих узнал на видео с последствиями крушения, всплывшем в новостях, своего родственника, который пережил авиакатастрофу. Об этом сообщает ГТРК «Вайнах».

Мужчина увидел племянника на видео с последствиями авиакатастрофы в Актау. Видео © ГТРК «Вайнах»

Игбал рассказал, что его племянник Айхан летел к нему в гости в Грозный, но случилось непредвиденное — самолёт потерпел крушение. Родственника удалось опознать на видео, которое появилось уже после авиакатастрофы. Айхан уже сообщил дяде, что с ним всё в порядке. Его и других выживших определили в гостиницу и позднее отправят до выбранного ими населённого пункта. 21-летний выживший по-прежнему намерен погостить у него.

Стоны, кровь и паника: Пассажир снял ад внутри самолёта в первые секунды после падения в Актау
Стоны, кровь и паника: Пассажир снял ад внутри самолёта в первые секунды после падения в Актау

Напомним, что сегодня утром пассажирский самолёт потерпел крушение неподалёку от казахстанского города Актау. Причиной авиакатастрофы стало попадание птиц в двигатель судна. Из 69 пассажиров 32 человека чудом сумели выжить. Почти все они сидели в хвостовой части.

Обложка ©

Telegram / ГТРК «Вайнах»

Владимир Озеров
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