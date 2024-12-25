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25 декабря, 11:05

Авиаэксперт объяснил, как людям удалось выжить при крушении самолёта в Казахстане

Авиаэксперт Смирнов: При крушении самолёта в Актау выжили те, кто сидел в хвосте

Упавший в Актау самолёт. Фото © Telegram / 112 KZ

Упавший в Актау самолёт. Фото © Telegram / 112 KZ

Глава комиссии по гражданской авиации Общественного совета Ространснадзора Олег Смирнов объяснил, как некоторым пассажирам удалось выжить во время крушения самолёта в Актау. По его словам, повезло тем, кто находился в хвосте лайнера.

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«Документально подтверждается, что при ударе о землю у самолёта отвалилась задняя часть. Те, кто там находились, остались живы. Остальная часть самолёта загорелась. Комиссия разберётся», — подчеркнул Смирнов в беседе с RT.

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Напомним, пассажирский самолёт Embraer 190, летевший из Баку в Грозный, потерпел крушение утром 25 декабря в казахстанском городе Актау. На борту находились 16 россиян. Всего около 30 человек чудом выжили и были госпитализированы. По предварительной информации, причиной трагедии стало столкновение с птицами и отказ системы управления. После этого внутри салона взорвался газовый баллон, из-за чего люди начали терять сознание. Life.ru публиковал видео с места происшествия, на нём можно увидеть, как выжившие выбираются из упавшего самолёта. Тела десяти жертв найдены в десятках метров от фюзеляжа. Соболезнования родным погибших выразил президент России Владимир Путин. Глава государства направил к месту крушения самолёт МЧС.

Алёна Зиновьева
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