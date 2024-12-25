Врачи спасают двух девочек, выживших при крушении самолёта в Казахстане
Девочек 11 и 16 лет доставили в больницу после крушения самолёта в Актау
Место крушения самолёта AZAL близ Актау в Казахстане. Обложка © Telegram / Tengrinews.kz / Азамат Сарсенбаев
В детскую областную больницу Казахстана после крушения самолёта авиакомпании Azerbaijan Airlines, следовавшего по маршруту Баку — Грозный, доставили двух несовершеннолетних девочек. Об этом рассказала Уполномоченный по правам ребёнка в Республике Казахстан Динара Закиева.
«Девочки, 2013 и 2018 года рождения, им оказывают всю необходимую помощь», — написала она в соцсетях.
Закиева также заявила, что к детям приехала её коллега из офиса Регионального Уполномоченного по правам ребёнка по Мангыстауской области.
Напомним, что 25 декабря утром, в 09:28 по московскому времени, в аэропорту казахстанского города Актау потерпел крушение пассажирский самолет Embraer 190. На борту находились 62 человека — 5 членов экипажа и 67 пассажиров, в том числе 16 россиян. Известно, что 28 человек выжили в крушении.