Врачи спасают двух девочек, выживших при крушении самолёта в Казахстане

В детскую областную больницу Казахстана после крушения самолёта авиакомпании Azerbaijan Airlines, следовавшего по маршруту Баку — Грозный, доставили двух несовершеннолетних девочек. Об этом рассказала Уполномоченный по правам ребёнка в Республике Казахстан Динара Закиева.

«Девочки, 2013 и 2018 года рождения, им оказывают всю необходимую помощь», — написала она в соцсетях.