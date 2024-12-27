Как пережить новогоднее застолье с семьёй, которая вас бесит: 5 советов, спасающих нервы

Новый год — это не только ёлки, мандарины и поздравления президента. Это ещё и тот самый момент, когда вы садитесь за один стол с людьми, которых, возможно, не видели с прошлого года. И хорошо бы так и оставалось. Если семейные посиделки для вас не про уют и теплоту, а про терпение и самообладание, мы собрали пять советов, которые помогут выйти из этого «праздничного» испытания с минимальными потерями.

1. Готовьте сценарий заранее

Новый год без ссор: пять простых шагов. Фото © Shutterstock / FOTODOM / MariaTsygankova

Не только оливье и селёдка под шубой требуют подготовки, но и ваш внутренний настрой. Подумайте, каких тем стоит избегать. Политика, деньги, «ну когда ты уже…» — забудьте об этом. Если вы знаете, что тётя Люда не упустит шанса прокомментировать ваше количество седых волос или отсутствие кольца на безымянном пальце, придумайте заранее нейтральный ответ, советует научный сотрудник лаборатории психогигиены и психопрофилактики НМИЦ психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского Минздрава России Татьяна Кабанова

Перед праздниками необходимо четко проговорить список тем, которые так или иначе, приводят к напряженной атмосфере или даже конфликтам. При продуманном сценарии вечера, «опасных зон» будет гораздо меньше. Самое безопасное поддаться ностальгии. Общие воспоминания и положительные события из прошлого создают чувство сопричастности и взаимопонимания, вспомните все трогательные и смешные истории, которые хорошо известны вашим родственникам Татьяна Кабанова Научный сотрудник лаборатории психогигиены и психопрофилактики НМИЦ психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского Минздрава России

2. Найдите союзников

На любом семейном застолье есть хотя бы один человек, который тоже тихо ненавидит происходящее. Это может быть ваш двоюродный брат, подросток с наушниками или даже соседский кот, которого зачем-то позвали. Найдите своего «союзника» и договоритесь поддерживать друг друга. Вместе легче выдерживать атаки, особенно если вы сможете переводить неудобные темы в шутку или молчаливо скроллить мемы под столом.

3. Держите стакан наполовину пустым

Что делать, если родственники раздражают за новогодним столом. Фото © Freepik

Алкоголь кажется хорошей идеей только в начале вечера. Но не забывайте: чем больше бокалов, тем меньше фильтров. То, что в трезвом состоянии вы бы просто пропустили мимо ушей, после пятой рюмки может стать поводом для яркой сцены. Наш совет: держитесь за свой бокал, как за спасательный круг, но не наливайте больше, чем нужно для вида. Пара глотков шампанского — и вы в безопасной зоне.

4. Тайм-ауты — ваше всё

Долгие семейные застолья утомляют. Даже самые стойкие не выдерживают трёх часов разговоров о сосисках по акции. Поэтому устраивайте перерывы. Выйдите на балкон, притворитесь, что срочно нужно ответить на рабочее сообщение, или помогите на кухне (только если это не грозит оказаться запертым с теми, кого вы пытаетесь избегать). Тайм-ауты помогут восстановить силы и остаться в адеквате.

5. Помните, что это не навсегда

Советы для тех, кто боится семейных встреч. Фото © Freepik / prostooleh

Главное в любой неприятной ситуации — осознание её конечности. Как бы ни раздражали вас родственники, ночь сменится утром, а семейные споры останутся за дверью вашей квартиры. Напоминайте себе, что это всего лишь несколько часов, которые вы переживёте, словно катание на плохой карусели. Зато потом вас ждёт спокойный январь, где эти люди будут жить в другой части города.

Смысл отдыха и праздников в том, чтобы провести время, не следуя повседневным правилам. Не акцентируйте свое внимание на том, как «должно быть», не гонитесь за событиями, которые вы сможете выложить в социальных сетях, посвятите это время исполнению своих желаний, которые вы не можете себе позволить в рабочие будни. Татьяна Кабанова Научный сотрудник лаборатории психогигиены и психопрофилактики НМИЦ психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского Минздрава России

Бонус: будьте собой, но не забывайте про дипломатичность

Не пытайтесь полностью изменить своё поведение или угождать всем. Это всё равно не сработает. Просто будьте достаточно любезны, чтобы избежать конфликтов, и достаточно искренни, чтобы сохранить себя. Улыбайтесь, кивайте и помните: лучшая месть — это ваше равнодушие к провокациям. «Время праздников – отличный момент для проявления чувств. Выразите свою благодарность и признание близким, пусть каждый родной вам человек почувствует, что его вклад в вашу жизнь важен и ценен», — делится Татьяна Кабанова.

Как пережить новогоднее застолье с семьёй. Фото © Freepik / gpointstudio