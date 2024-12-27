10 фото с новогодних застолий СССР, от которых захочется плакать и вернуться назад во времени

Новый год — это не только праздник, но и настоящая машина времени, которая переносит нас в самые тёплые и радостные моменты прошлого. Для тех, кто жил в Советском Союзе, новогодний стол был особым ритуалом: салат оливье, мандарины, «Советское шампанское» и, конечно, те самые фото, которые так трепетно хранились в семейных альбомах. Мы собрали 10 уникальных снимков с новогодних застолий СССР, которые точно пробудят в вас самые светлые воспоминания. Берегитесь: от этих кадров на глаза навернутся слезы ностальгии!

1982 г. Саратов. Плов для Деда Мороза, приготовленный студентами филологического факультета из Узбекистана

Как в СССР встречали Новый год. Фото © Юрий Набатов

1981 г. Лётчик-космонавт Владимир Джанибеков (слева) и космонавт-исследователь из Монгольской Народной Республики Жугдэрдэмидийн Гуррагча со своими семьями во время встречи Нового года

Новый год в СССР: то, что запомнилось навсегда. Фото © ТАСС / Альберт Пушкарёв

1983 г. СССР. Ленинград. Сюзанна Макуха и Лиса Макуха во время празднования Нового года в общежитии в училище

10 фотографий, каким был Новый год в СССР. Фото © ТАСС / Юрий Белинский

1985 г. Директор школы, заслуженный учитель Киргизской ССР Владимир Филиппович Унгефухт и его жена Мария Давыдовна, преподаватель русского языка и литературы, во время празднования Нового года в семейном кругу

Советские традиции встречи Нового года. Фото © М. Шлафштейн

1970-е гг. Семейный праздник в советской квартире. На столе традиционные блюда, шампанское и ёлка на фоне ковра, который украшает стену. Тёплая атмосфера празднования Нового года в кругу близких

Новый год в СССР: что стояло на столах у простых граждан? Фото © Shutterstock / FOTODOM / fotoak

1960–1970-е гг. Тёплый семейный праздник в советской квартире. На столе традиционные блюда, бутылки с напитками и праздничная скатерть. На заднем плане наряженная ёлка, создающая новогоднюю атмосферу

Какие фотографии времён Нового года в СССР есть в каждой семье? Фото © Shutterstock / FOTODOM / fotoak

1979 г. Семейный праздник в советской квартире. В центре внимания — отец с гитарой, создающий музыкальное настроение, а за столом — улыбающиеся домочадцы. На заднем плане ёлка, украшенная мишурой, и шкаф с книгами, характерный для того времени

Как встречали и праздновали Новый год в СССР? Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / cccp.history

1960–1970-е гг. Тёплый семейный вечер за праздничным столом. На лицах гостей светятся улыбки, а на фоне переливается мишура ёлочных украшений. Простая, но искренняя радость общения — главное украшение этих дней

10 новогодних семейных фотографий времён СССР. Фото © Shutterstock / FOTODOM / fotoak

1984 г. Баку, Азербайджанская ССР. Молодая семья украшает новогоднюю ёлку в новой квартире. Отец поднимает малыша, чтобы тот помог повесить игрушку, а за столом бабушки с улыбками наблюдают за этой тёплой семейной сценой. В комнате царит уют и радость предстоящего праздника

Тепло ностальгии: что объединяло все советские семьи в Новый год в СССР? Фото © ТАСС / Абрам Беккер, Альберт Тавакалов

1991 г. Молдавская ССР. Большая семья собралась за новогодним столом в уютной квартире. На лицах детей и взрослых светятся улыбки, а в центре комнаты — наряженная ёлка, символ радости и надежды. Простая, искренняя атмосфера домашнего праздника передаёт тепло уходящей эпохи

Новогодние застолья в СССР: как тогда отмечали главный праздник зимы. Фото © ТАСС / Альберт Симановский