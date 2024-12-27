100-летняя северокорейская долгожительница получила неожиданный подарок от Ким Чен Ына

В материале отмечается, что к поздравлению присоединились руководящие работники уездного парткома и односельчане, которые поделились радостью с её семьей.

А недавно стало известно, что в КНДР завирусилась российская песня про СВО «Давай, родной». Как сообщили в российском посольстве в КНДР, данное музыкальное произведение впервые прозвучало на концерте, который проходил в честь официального визита Министра обороны РФ Андрея Белоусова в конце ноября.