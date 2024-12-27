100-летняя северокорейская долгожительница получила неожиданный подарок от Ким Чен Ына
Ким Чен Ын поздравил долгожительницу КНДР с 100-летием и подарил ей стол
Лидер КНДР Ким Чен Ын. Обложка © ЦТАК
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын поздравил 100-летнюю жительницу страны с юбилеем и подарил ей стол, передаёт Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
В материале отмечается, что к поздравлению присоединились руководящие работники уездного парткома и односельчане, которые поделились радостью с её семьей.
Женщина, долгие годы занимавшаяся сельскохозяйственной работой, проживает в селе Чхоин уезда Кымья в провинции Южный Хамген.
А недавно стало известно, что в КНДР завирусилась российская песня про СВО «Давай, родной». Как сообщили в российском посольстве в КНДР, данное музыкальное произведение впервые прозвучало на концерте, который проходил в честь официального визита Министра обороны РФ Андрея Белоусова в конце ноября.