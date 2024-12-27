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27 декабря, 02:10

100-летняя северокорейская долгожительница получила неожиданный подарок от Ким Чен Ына

Ким Чен Ын поздравил долгожительницу КНДР с 100-летием и подарил ей стол

Лидер КНДР Ким Чен Ын. Обложка © ЦТАК

Лидер КНДР Ким Чен Ын. Обложка © ЦТАК

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын поздравил 100-летнюю жительницу страны с юбилеем и подарил ей стол, передаёт Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

В материале отмечается, что к поздравлению присоединились руководящие работники уездного парткома и односельчане, которые поделились радостью с её семьей.

Женщина, долгие годы занимавшаяся сельскохозяйственной работой, проживает в селе Чхоин уезда Кымья в провинции Южный Хамген.

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А недавно стало известно, что в КНДР завирусилась российская песня про СВО «Давай, родной». Как сообщили в российском посольстве в КНДР, данное музыкальное произведение впервые прозвучало на концерте, который проходил в честь официального визита Министра обороны РФ Андрея Белоусова в конце ноября.

Анатолий Цейко
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