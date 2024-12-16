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16 декабря, 12:37

РФ и КНДР возобновили пассажирское ж/д сообщение, приостановленное в 2020 году

Первый железнодорожный рейс между Приморьем и КНДР запущен по маршруту Хасан — Туманган. Это направление было приостановлено в 2020 году из-за пандемии коронавируса. Видео проезда первого пассажирского поезда показал телеканал «Звезда».

По железной дороге между Приморьем и КНДР вновь запущено движение. Видео © Телеканал «Звезда»

В пресс-службе Дальневосточной железной дороги (ДВЖД) журналистам рассказали, что поезд из Хасана стартовал 16 декабря в 15:30 по местному времени (8:30 мск). Состав будет ходить три раза в неделю: в понедельник, среду и пятницу.

Кстати, с 15 декабря также начал функционировать поезд, который соединяет Суйфэньхэ и Гродеково. Этот маршрут устанавливает железнодорожное сообщение между Китаем и Приморским краем.

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А ранее Life.ru сообщал, что строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва — Санкт-Петербург началось по личному распоряжению президента РФ Владимира Путина. Власти столицы выделили на проект 34,1 миллиарда рублей. Согласно планам, интервал движения поездов по магистрали составит всего 15 минут.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Seamm

Мария Любицкая
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