В Дептрансе раскрыли периодичность движения поездов между двумя столицами по ВСМ

Поезда Высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) между Москвой и Петербургом будут отправляться каждые 15 минут. Об этом в беседе с представителями СМИ сообщил глава Дептранса столицы Максим Ликсутов.

«В нашем проекте, с учётом того количества пассажирских мест, интервалов движения, <…> когда мы выйдем на те объёмы расписания, которые запланированы в проекте, поезд будет ходить каждые 15 минут», — объяснил он.

Ликсутов отметил, что жители Санкт-Петербурга и Москвы получат уникальные возможности, благодаря чему два главных города России будут ближе намного друг к другу.