В Дептрансе раскрыли периодичность движения поездов между двумя столицами по ВСМ
Поезда ВСМ между Москвой и Петербургом будут ходить с интервалом в 15 минут
Поезда Высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) между Москвой и Петербургом будут отправляться каждые 15 минут. Об этом в беседе с представителями СМИ сообщил глава Дептранса столицы Максим Ликсутов.
«В нашем проекте, с учётом того количества пассажирских мест, интервалов движения, <…> когда мы выйдем на те объёмы расписания, которые запланированы в проекте, поезд будет ходить каждые 15 минут», — объяснил он.
Ликсутов отметил, что жители Санкт-Петербурга и Москвы получат уникальные возможности, благодаря чему два главных города России будут ближе намного друг к другу.
Строительство проекта ВСМ между Москвой и Петербургом будет реализовано по личному распоряжению президента РФ Владимира Путина. Ранее Life.ru сообщал, что правительство столицы выделит на эту задачу 34,1 миллиарда рублей. Наиболее проблемным этапом считается постройка участка ж/д от Ленинградского вокзала до Алабушево в Солнечногорском городском округе. Строительство проекта планируют начать уже в этом году, закончить в 2028-м, и уже во втором квартале ввести ВСМ в эксплуатацию.
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