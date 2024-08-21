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21 августа, 12:43

В Дептрансе раскрыли периодичность движения поездов между двумя столицами по ВСМ

Поезда ВСМ между Москвой и Петербургом будут ходить с интервалом в 15 минут

Поезда Высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) между Москвой и Петербургом будут отправляться каждые 15 минут. Об этом в беседе с представителями СМИ сообщил глава Дептранса столицы Максим Ликсутов.

«В нашем проекте, с учётом того количества пассажирских мест, интервалов движения, <…> когда мы выйдем на те объёмы расписания, которые запланированы в проекте, поезд будет ходить каждые 15 минут», — объяснил он.

Ликсутов отметил, что жители Санкт-Петербурга и Москвы получат уникальные возможности, благодаря чему два главных города России будут ближе намного друг к другу.

В Санкт-Петербурге ожидают новых возможностей для бизнеса и туризма после запуска ВСМ
В Санкт-Петербурге ожидают новых возможностей для бизнеса и туризма после запуска ВСМ

Строительство проекта ВСМ между Москвой и Петербургом будет реализовано по личному распоряжению президента РФ Владимира Путина. Ранее Life.ru сообщал, что правительство столицы выделит на эту задачу 34,1 миллиарда рублей. Наиболее проблемным этапом считается постройка участка ж/д от Ленинградского вокзала до Алабушево в Солнечногорском городском округе. Строительство проекта планируют начать уже в этом году, закончить в 2028-м, и уже во втором квартале ввести ВСМ в эксплуатацию.

Обложка ©

Freepik/rorozoa

Юрий Лысенко
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